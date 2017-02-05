Super Bowl LI: Patriots 34, Falcons 28 (OT): Tom Brady leads biggest comeback in Super Bowl history, Patriots win fifth championship

PHA+SE9VU1RPTjogVG9tIEJyYWR5IGxlZCBvbmUgb2YgdGhlIGdyZWF0ZXN0IGNvbWViYWNrcyBp
biBzcG9ydHMgaGlzdG9yeSBoaWdobGlnaHRlZCBieSBhbiB1bmJlbGlldmFibGUgSnVsaWFuIEVk
ZWxtYW4gY2F0Y2ggdGhhdCBoZWxwZWQgbGlmdCB0aGUgTmV3IEVuZ2xhbmQgUGF0cmlvdHMgZnJv
bSBhIDI1LXBvaW50IGhvbGUgYWdhaW5zdCB0aGUgQXRsYW50YSBGYWxjb25zIHRvIHRoZWlyIGZp
ZnRoIFN1cGVyIEJvd2wgdmljdG9yeSwgdGhlIGZpcnN0IGV2ZXIgaW4gb3ZlcnRpbWUuPC9wPjxw
PlRoZSBQYXRyaW90cyBzY29yZWQgMTkgcG9pbnRzIGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciwgaW5j
bHVkaW5nIHR3byAyLXBvaW50IGNvbnZlcnNpb25zLCB0aGVuIG1hcmNoZWQgcmVsZW50bGVzc2x5
IHRvIEphbWVzIFdoaXRlJiM4MjE3O3MgMi15YXJkIHRvdWNoZG93biBydW4gaW4gb3ZlcnRpbWUg
dG8gYmVhdCB0aGUgQXRsYW50YSBGYWxjb25zIDM0LTI4IFN1bmRheSBuaWdodC48L3A+PHA+QnJh
ZHksIHRoZSBmaXJzdCBxdWFydGVyYmFjayB3aXRoIGZpdmUgU3VwZXIgQm93bCByaW5ncywgZ3Vp
ZGVkIHRoZSBQYXRyaW90cyAoMTctMikgdGhyb3VnaCBhIHRpcmluZyBGYWxjb25zIGRlZmVuc2Ug
Zm9yIGZvdXJ0aC1xdWFydGVyIHRvdWNoZG93bnMgb24gYSA2LXlhcmQgcGFzcyB0byBEYW5ueSBB
bWVuZG9sYSBhbmQgYSAxLXlhcmQgcnVuIGJ5IFdoaXRlLCB3aGljaCBjYW1lIHdpdGggNTcgc2Vj
b25kcyByZW1haW5pbmcgaW4gcmVndWxhdGlvbi4gV2hpdGUgcmFuIGZvciB0aGUgZmlyc3QgMi1w
b2ludGVyIGFuZCBBbWVuZG9sYSBkaWQgdGhlIGRlZWQgd2l0aCBhIHJlY2VwdGlvbiBvbiB0aGUg
c2Vjb25kLjwvcD48cD5CcmFkeSwgd2lubmluZyBTdXBlciBCb3dsIE1vc3QgVmFsdWFibGUgUGxh
eWVyIGZvciBhIHJlY29yZCBmb3VydGgtdGltZSwgZmluaXNoZWQgNDMtZm9yLTYyLCB0aGUgbW9z
dCBhdHRlbXB0cyBpbiBTdXBlciBCb3dsIGhpc3RvcnksIGZvciA0NjYgeWFyZHMsIGFsc28gYSBy
ZWNvcmQsIGFuZCB0d28gdG91Y2hkb3ducy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1lvdSBrbm93LCB3ZSBhbGwg
YnJvdWdodCBlYWNoIG90aGVyIGJhY2ssJiM4MjIxOyBCcmFkeSBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgbmV2
ZXIgZmVsdCBvdXQgb2YgaXQuIEl0IHdhcyBhIHRvdWdoIGJhdHRsZS4gVGhleSBoYXZlIGEgZ3Jl
YXQgdGVhbS4gSSBnaXZlIHRoZW0gYSBsb3Qgb2YgY3JlZGl0LiBXZSBqdXN0IG1hZGUgYSBmZXcg
bW9yZSBwbGF5cyB0aGFuIHRoZW0uJiM4MjIxOzwvcD48cD5CZWZvcmUgdGhlIHN0dW5uaW5nIHJh
bGx5ICYjODIxMjsgdGhlIFBhdHJpb3RzIGFscmVhZHkgaGVsZCB0aGUgYmlnZ2VzdCBjb21lYmFj
ayBpbiB0aGUgZmluYWwgcXVhcnRlciB3aGVuIHRoZXkgdHVybmVkIGFyb3VuZCBhIDEwLXBvaW50
IGRlZmljaXQgdG8gYmVhdCB0aGUgU2VhdHRsZSBTZWFoYWt3cyB0d28geWVhcnMgYWdvICYjODIx
MjsgdGhlIEZhbGNvbnMgKDEzLTYpIGFwcGVhcmVkIHBvaXNlZCB0byB0YWtlIHRoZWlyIGZpcnN0
IE5GTCBjaGFtcGlvbnNoaXAgaW4gNTEgc2Vhc29ucy4gSGF2aW5nIG5ldmVyIGJlZW4gaW4gc3Vj
aCBhIHByZXNzdXJpemVkIGVudmlyb25tZW50LCB0aGVpciBwcmV2aW91c2x5IHN0YXVuY2ggcGFz
cyBydXNoIGRpc2FwcGVhcmVkLCB0aGV5IHN0dW1ibGVkIG9uIG9mZmVuc2UgYW5kIEJyYWR5IHRv
cmUgdGhlbSBhcGFydC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0RlZmxhdGVnYXRlJiM4MjIxOyBmYXIgYmVoaW5k
IHRoZW0sIEJyYWR5IGFuZCBjb2FjaCBCaWxsIEJlbGljaGljayB3b24gdGhlaXIgMjV0aCBwb3N0
c2Vhc29uIGdhbWUsIGJ5IGZhciBhIHJlY29yZC4gVGhlIEZhbGNvbnMgYWRkZWQgdG8gQXRsYW50
YSYjODIxNztzIGxvbmcgaGlzdG9yeSBvZiBwcm8gc3BvcnRzIGZydXN0cmF0aW9uLjwvcD48cD5C
ZWxpY2hpY2sgYmVjYW1lIHRoZSBmaXJzdCBjb2FjaCB3aXRoIGZpdmUgU3VwZXIgQm93bCBjcm93
bnMuPC9wPjxwPlRoZSBQYXRyaW90cyB3b24gdGhlIGNvaW4gdG9zcyBmb3Igb3ZlcnRpbWUsIGFu
ZCBpdCB3YXMgbm8gY29udGVzdC4gQnJhZHkgY29tcGxldGVkIHNpeCBwYXNzZXMgYWdhaW5zdCBh
biBvdmVybWF0Y2hlZCBGYWxjb25zIHNlY29uZGFyeS4gQSBwYXNzIGludGVyZmVyZW5jZSBjYWxs
IHRvb2sgdGhlIGJhbGwgdG8gdGhlIDIsIGFuZCBXaGl0ZSBzY29vdGVkIHRvIGhpcyByaWdodCBh
bmQgYmFyZWx5IG92ZXIgdGhlIGdvYWwgbGluZS48L3A+PHA+SGlzIHRlYW1tYXRlcyBzdHJlYW1l
ZCBvZmYgdGhlIHNpZGVsaW5lIHRvIGVuZ3VsZiBXaGl0ZSBhcyBjb25mZXR0aSBzdHJlYW1lZCBk
b3duIGZyb20gdGhlIE5SRyBTdGFkaXVtIHJhZnRlcnMuPC9wPjxwPkl0IHdhcyBhbG1vc3QgYW4g
aW1wb3NzaWJsZSBkcmVhbSBmb3IgdGhlIFBhdHJpb3RzIGEgYml0IGVhcmxpZXIuIEJ1dCBoZWxw
ZWQgYnkgTWF0dCBSeWFuJiM4MjE3O3MgZnVtYmxlIG9uIGEgc2FjaywgRWRlbG1hbiYjODIxNztz
IGNhdGNoIG9mZiBvZiBhIGRlZmVuZGVyJiM4MjE3O3Mgc2hvZSwgYW5kIEJyYWR5JiM4MjE3O3Mg
cGFzc2luZywgdGhleSBuZXZlciBzdG9wcGVkIGNvbWluZy48L3A+PHA+V2hpdGUgc2NvcmVkIHRo
cmVlIHRvdWNoZG93bnMgYW5kIGhhZCAxNCByZWNlcHRpb25zIGZvciAxMTAgeWFyZHMsIGJ1dCBC
cmFkeSBoaXQgc2V2ZW4gZGlmZmVyZW50IHJlY2VpdmVycy48L3A+PHA+VW50aWwgdGhlIFBhdHJp
b3RzIHRvb2sgY2hhcmdlIHdpdGggdGhlaXIgbGF0ZSBzdXJnZSwgbGVhZ3VlIE1WUCBSeWFuIHdh
cyBvdXRwbGF5aW5nIEJyYWR5LiBJdCBkaWRuJiM4MjE3O3QgbGFzdC48L3A+PHA+VGhlIEZhbGNv
bnMmIzgyMTc7IHN0cmluZyBvZiB0b3VjaGRvd25zIG9uIGl0cyBvcGVuaW5nIGRyaXZlIGVuZGVk
IGF0IGVpZ2h0LCB0aG91Z2ggRGV2b250YSBGcmVlbWFuIHNwcmludGVkIGZvciAzNyB5YXJkcyBv
biB0aGUgRmFsY29ucyYjODIxNzsgZmlyc3Qgb2ZmZW5zaXZlIHBsYXkuIFRoZSBkcml2ZSB3YXMg
c3R1bnRlZCB3aGVuIFJ5YW4gd2FzIHNhY2tlZCBieSBUcmV5IEZsb3dlcnMsIHRoZSBQYXRyaW90
cyYjODIxNzsgbGVhZGVyIGluIHRoYXQgY2F0ZWdvcnkuPC9wPjxwPlRoZW4gaXQgd2FzIHRoZSBG
YWxjb25zJiM4MjE3OyBkZWZlbnNlIHRoYXQgd2VudCBzYWNrcy1oYXBweSwgZ2V0dGluZyB0d28g
b24gdGhlIFBhdHJpb3RzJiM4MjE3OyBuZXh0IGRyaXZlIGluIHdoYXQgd291bGQgYmUgYSBzY29y
ZWxlc3Mgb3BlbmluZyBxdWFydGVyLiBXaG8gZXhwZWN0ZWQgdGhhdD8gV2VsbCwgdGhlIFBhdHJp
b3RzIGhhdmUgbm90IHNjb3JlZCBhIHBvaW50IGluIHRoZSBmaXJzdCAxNSBtaW51dGVzIGluIEJy
YWR5JiM4MjE3O3Mgc2V2ZW4gU3VwZXIgQm93bHMuPC9wPjxwPkl0IHN1cmUgbG9va2VkIGFzIGlm
IHRoZSBQYXRyaW90cyB3b3VsZCBnZXQgb24gdGhlIGJvYXJkIGltbWVkaWF0ZWx5IGluIHRoZSBz
ZWNvbmQgcXVhcnRlciBhcyBCcmFkeSBhbmQgRWRlbG1hbiBjb25uZWN0ZWQgdHdpY2UgZm9yIDQw
IHlhcmRzLiBCdXQgQmxvdW50JiM4MjE3O3MgZnVtYmxlIHR1cm5lZCB0aGUgbW9tZW50dW0gdG8g
dGhlIEZhbGNvbnMsIHdobyB0aGVuIHRvb2sgdGhlaXIgYmlnZ2VzdCBsZWFkIGluIGEgU3VwZXIg
Qm93bCAmIzgyMTI7IHllYWgsIHdlIGtub3csIHRoZXkgaGF2ZSBiZWVuIGhlcmUgb25seSB0d2lj
ZSAmIzgyMTI7IG9uIEZyZWVtYW4mIzgyMTc7cyA1LXlhcmQgcnVuIHRvIGNhcCBhIHF1aWNrIDcx
LXlhcmQgZHJpdmUgb24gd2hpY2ggSm9uZXMgY2FtZSBhbGl2ZS48L3A+PHA+Sm9uZXMgc2hvd2Vk
IHdoeSBoZSBpcyBhbiBBbGwtUHJvIHJlY2VpdmVyIHdpdGggYSB0b3VnaCBsZWFwaW5nIGNhdGNo
IG92ZXIgdGhlIG1pZGRsZSBmb3IgMTkgeWFyZHMsIHRoZW4gZ290IG9wZW4gb24gdGhlIHNpZGVs
aW5lIGZvciAyMy4gRnJlZW1hbiBkaWQgdGhlIHJlc3QuPC9wPjxwPkJlZm9yZSB0aGUgUGF0cmlv
dHMgY291bGQgY2F0Y2ggdGhlaXIgYnJlYXRoLCBSeWFuIGhhZCB0aGUgRmFsY29ucyBhaGVhZCBi
eSAxNC4gVXNpbmcgdGhlIG5vLWh1ZGRsZSBhdHRhY2sgdG8gcGVyZmVjdGlvbiwgaGUgdGhyZXcg
Zm9yIDUxIHlhcmRzIG9uIGEgNTIteWFyZCBkcml2ZSwgaGl0dGluZyBIb29wZXIgd2l0aCBhIHBp
bnBvaW50IHBhc3MgaW4gdGhlIGxlZnQgc2lkZSBvZiB0aGUgZW5kIHpvbmUuPC9wPjxwPlRoZW4g
QnJhZHkgd2FzIHZpY3RpbWl6ZWQgYnkgaGlzIG93biBwb29yIGRlY2lzaW9uLCBhIHJhcml0eSBv
biB0aGUgYmlnIHN0YWdlLiBBdGxhbnRhIHdhcyBjYWxsZWQgZm9yIGRlZmVuc2l2ZSBob2xkaW5n
IHRocmVlIHRpbWVzIG9uIHRoaXJkIGRvd25zIHRvIGtlZXAgdGhlIGRyaXZlIGFsaXZlLiBGcm9t
IHRoZSBGYWxjb25zIDIzLCB1bmRlciBwcmVzc3VyZSBCcmFkeSB0cmllZCB0byBzcXVlZXplIGEg
dGhyb3cgdG8gRGFubnkgQW1lbmRvbGEuIEFsZm9yZCBzdGVwcGVkIGluIGFuZCBzcHJpbnRlZCwg
dGhlbiBnbGlkZWQgODIgeWFyZHMgZm9yIHRoZSBzZWNvbmQtbG9uZ2VzdCBwaWNrLTYgaW4gYSBT
dXBlciBCb3dsICYjODIxMjsgYW5kIEJyYWR5JiM4MjE3O3MgZmlyc3QuPC9wPjxwPlNob2NraW5n
bHksIGl0IHdhcyAyMS0wLjwvcD48cD5UaGUgUGF0cmlvdHMgZ2F0aGVyZWQgdGhlaXIgd2l0cyBm
b3IgYSA1Mi15YXJkIGRyaXZlIHRvIFN0ZXBoZW4gR29zdGtvd3NraSYjODIxNztzIDQxLXlhcmQg
ZmllbGQgZ29hbC4gU3RpbGwsIGl0IHdhcyAyMS0zIHdoZW4gTGFkeSBHYWdhIHRvb2sgdGhlIHN0
YWdlLjwvcD48cD5UaGVyZSB3YXMgc21va2UgaGFuZ2luZyBvdmVyIHRoZSBmaWVsZCB3aGVuIGJv
dGggdGVhbXMgaGFkIHRocmVlLWFuZC1vdXRzIHRvIG9wZW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIuIEl0
IHdhcyBhIG1pcmFnZSByZWdhcmRpbmcgUnlhbiBhbmQgQ28uLCB3aG8gbWFyY2hlZCA4NSB5YXJk
cyB0byBDb2xlbWFuJiM4MjE3O3MgNi15YXJkIFREIGNhdGNoIG9uIGEgc3dpbmcgcGFzcy4gV2hp
bGUgTmV3IEVuZ2xhbmQgc2NvcmVkIHRoZSBuZXh0IG5pbmUgcG9pbnRzIG9uIEphbWVzIFdoaXRl
JiM4MjE3O3MgNS15YXJkIHRvdWNoZG93biByZWNlcHRpb24gJiM4MjEyOyB0aGUgZXh0cmEgcG9p
bnQgd2FzIG1pc3NlZCBieSBHb3N0a293c2tpLCB3aG8gbGF0ZXIgbWFkZSBhIDMzLXlhcmQgZmll
bGQgZ29hbC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.