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Supreme Court pushes Redskins’ name fight back to society

By Stephen Whyno
Associated Press

Published: June 20, 2017 - 12:37 PM
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FILE - In this Sept. 18, 2016 file photo, a Washington Redskins helmet is seen on the sidelines during the first half of an NFL football game against the Dallas Cowboys in Landover, Md. The Supreme Court on Monday, June 19, 2017, struck down part of a law that bans offensive trademarks in a ruling that is expected to help the Washington Redskins in their legal fight over the team name. (AP Photo/Nick Wass, File)


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