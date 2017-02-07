The Latest: Patriots’ Super Bowl parade underway in Boston

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Qk9TVE9OOiBUaGUgTGF0ZXN0IG9uIHRoZSBCb3N0b24gcGFyYWRlIGNlbGVicmF0aW5nIHRo
ZSBOZXcgRW5nbGFuZCBQYXRyaW90cyYjODIxNzsgZmlmdGggU3VwZXIgQm93bCB3aW4gKGFsbCB0
aW1lcyBsb2NhbCk6PC9wPjxwPjEyOjA1IHAubS48L3A+PHA+U3VwZXIgQm93bCBNVlAgcXVhcnRl
cmJhY2sgVG9tIEJyYWR5IGFuZCBoaXMgdGVhbW1hdGVzIGFyZSB0YWtpbmcgdHVybnMgaG9pc3Rp
bmcgdGhlIExvbWJhcmRpIFRyb3BoeSB0byB0aGUgcm9hcnMgb2YgYWRvcmluZyBQYXRyaW90cyBm
YW5zLjwvcD48cD5UZW5zIG9mIHRob3VzYW5kcyBvZiBwZW9wbGUgY2xhZCBpbiBOZXcgRW5nbGFu
ZCBnYXJiIGFyZSBsaW5pbmcgdGhlIHN0cmVldHMgb2YgQm9zdG9uIGZvciBhIHNub3d5IHBhcmFk
ZSBjZWxlYnJhdGluZyB0aGUgUGF0cmlvdHMmIzgyMTc7IGZpZnRoIFN1cGVyIEJvd2wgdmljdG9y
eS48L3A+PHA+U29tZSBncmlubmluZyBwbGF5ZXJzIGFib2FyZCB0aGUgV29ybGQgV2FyIElJLWVy
YSBhbXBoaWJpb3VzIGR1Y2sgYm9hdHMgY2FycnlpbmcgdGhlIHRlYW0gdGhyb3VnaCBkb3dudG93
biBhcmUgd2F2aW5nIGJsYWNrICYjODIyMDtSb2dlciBUaGF0JiM4MjIxOyBULXNoaXJ0cyBiZWFy
aW5nIHRoZSBsaWtlbmVzcyBvZiBORkwgQ29tbWlzc2lvbmVyIFJvZ2VyIEdvb2RlbGwuPC9wPjxw
PlRoZXJlJiM4MjE3O3Mgbm8gbG92ZSBmb3IgR29vZGVsbCBpbiBOZXcgRW5nbGFuZCwgd2hpY2gg
Y2FtZSBmcm9tIGJlaGluZCB0byBkZWZlYXQgdGhlIEF0bGFudGEgRmFsY29ucyAzNC0yOCBpbiBv
dmVydGltZSBTdW5kYXkuPC9wPjxwPkdvb2RlbGwgaGFuZGVkIEJyYWR5IGEgZm91ci1nYW1lIHN1
c3BlbnNpb24gYXQgdGhlIHN0YXJ0IG9mIHRoZSAyMDE2IHNlYXNvbiBmb3IgaGlzIHJvbGUgaW4g
dGhlICYjODIyMDtEZWZsYXRlZ2F0ZSYjODIyMTsgc2NhbmRhbC48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIx
MjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjExOjM1IGEubS48L3A+PHA+VGhlIFN1cGVyIEJvd2wtd2lubmluZyBO
ZXcgRW5nbGFuZCBQYXRyaW90cyBhcmUgZ2V0dGluZyB0aGVpciBtb21lbnQgaW4gdGhlIHNub3cu
PC9wPjxwPldvcmxkIFdhciBJSS1lcmEgYW1waGliaW91cyB2ZWhpY2xlcyBrbm93biBhcyBkdWNr
IGJvYXRzIGFyZSBjYXJyeWluZyBNVlAgcXVhcnRlcmJhY2sgVG9tIEJyYWR5LCBoZWFkIGNvYWNo
IEJpbGwgQmVsaWNoaWNrIGFuZCB0aGUgcmVzdCBvZiB0aGUgdGVhbSB0aHJvdWdoIGRvd250b3du
IEJvc3Rvbi48L3A+PHA+VGVucyBvZiB0aG91c2FuZHMgb2YganViaWxhbnQgZmFucyBoYXZlIGJy
YXZlZCBzbm93IHNxdWFsbHMgYW5kIGNoaWxseSB3aW5kcyB0byBjZWxlYnJhdGUgdGhlIFBhdHJp
b3RzJiM4MjE3OyBmaWZ0aCBTdXBlciBCb3dsIHRpdGxlLiBNYW55IGFyZSBzaG91dGluZzogJiM4
MjIwO0JyYWR5ISBCcmFkeSEmIzgyMjE7IGFuZCAmIzgyMjA7VEIxMiEmIzgyMjE7PC9wPjxwPlNv
bWUgYXJlIGhvbGRpbmcgJiM4MjIwO1JvZ2VyIFRoYXQmIzgyMjE7IHNpZ25zLiBUaGF0JiM4MjE3
O3MgYSByZWZlcmVuY2UgdG8gTkZMIENvbW1pc3Npb25lciBSb2dlciBHb29kZWxsLCB3aG8gaGFu
ZGVkIEJyYWR5IGEgZm91ci1nYW1lIHN1c3BlbnNpb24gYXQgdGhlIHN0YXJ0IG9mIHRoZSAyMDE2
IHNlYXNvbiBmb3IgaGlzIHJvbGUgaW4gdGhlICYjODIyMDtEZWZsYXRlZ2F0ZSYjODIyMTsgc2Nh
bmRhbC48L3A+PHA+U2VjdXJpdHkgaXMgdGlnaHQgZm9yIFR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBwYXJhZGUu
IFRoZSByb3V0ZSBpbmNsdWRlcyB0aGUgQm9zdG9uIE1hcmF0aG9uIGZpbmlzaCBsaW5lIHdoZXJl
IHRocmVlIHNwZWN0YXRvcnMgd2VyZSBraWxsZWQgYW5kIDI2MCBvdGhlcnMgd291bmRlZCBpbiBi
b21iaW5nIGF0dGFja3MgaW4gQXByaWwgMjAxMy48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7
PC9wPjxwPjEwOjE1IGEubS48L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyBzbm93aW5nIHNpZGV3YXlzIGluIGRv
d250b3duIEJvc3RvbiwgYnV0IHRoYXQgaXNuJiM4MjE3O3Qgc3RvcHBpbmcgdGVucyBvZiB0aG91
c2FuZHMgb2YgTmV3IEVuZ2xhbmQgUGF0cmlvdHMgZmFucyBmcm9tIGxpbmluZyBhIHBhcmFkZSBy
b3V0ZS48L3A+PHA+RmFucyB3ZWFyaW5nIHRlYW0gamVyc2V5cyBhbmQgY2FwcyBhcmUgYnJhdmlu
ZyB0aGUgYmFkIHdlYXRoZXIgZm9yIGEgZ2xpbXBzZSBvZiB0aGUgU3VwZXIgQm93bC13aW5uaW5n
IHRlYW0uPC9wPjxwPlN1cGVyIEJvd2wgTVZQIHF1YXJ0ZXJiYWNrIFRvbSBCcmFkeSB3b24gaGlz
IGZpZnRoIGNoYW1waW9uc2hpcCByaW5nIGluIFN1bmRheSYjODIxNztzIHdpbiBhZ2FpbnN0IHRo
ZSBBdGxhbnRhIEZhbGNvbnMsIGFuZCBoZSYjODIxNztzIGEgY3Jvd2QgZmF2b3JpdGUuIEFoZWFk
IG9mIFR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBwYXJhZGUsIG1hbnkgZmFucyB3ZXJlIHNob3V0aW5nOiAmIzgy
MjA7QnJhZHkhIEJyYWR5ISBCcmFkeSEmIzgyMjE7PC9wPjxwPlBvbGljZSBhcmUgb3V0IGluIGZv
cmNlIG9uIHRoZSBzdHJlZXRzLCB1cmdpbmcgZmFucyB0byBzdGF5IHNhZmUgYWxvbmcgdGhlIHJv
dXRlLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+OSBhLm0uPC9wPjxwPlRoZSBO
ZXcgRW5nbGFuZCBQYXRyaW90cyBhcmUgdGFraW5nIHRoZWlyIHZpY3RvcnkgbGFwLjwvcD48cD5N
VlAgcXVhcnRlcmJhY2sgVG9tIEJyYWR5IGFuZCBoaXMgdGVhbW1hdGVzIGFuZCBjb2FjaGVzIHdp
bGwgcGFyYWRlIHRocm91Z2ggQm9zdG9uIFR1ZXNkYXkgbW9ybmluZyBmb2xsb3dpbmcgdGhlIHRl
YW0mIzgyMTc7cyBjb21lLWZyb20tYmVoaW5kIDM0LTI4IG92ZXJ0aW1lIHdpbiBvdmVyIHRoZSBB
dGxhbnRhIEZhbGNvbnMgaW4gU3VuZGF5JiM4MjE3O3MgU3VwZXIgQm93bC48L3A+PHA+SW4gdHlw
aWNhbCBCb3N0b24gZmFzaGlvbiwgcGxheWVycyBhbmQgb3RoZXIgdGVhbSBvZmZpY2lhbHMgd2ls
bCByaWRlIGluIGR1Y2sgYm9hdHMsIHRoZSBXb3JsZCBXYXIgSUktZXJhIGFtcGhpYmlvdXMgdmVo
aWNsZXMgdGhhdCBhcmUgcG9wdWxhciB3aXRoIHRvdXJpc3RzLjwvcD48cD5HaWRkeSBmYW5zIHdl
YXJpbmcgUGF0cmlvdHMgZ2FyYiB3ZXJlIHN0cmVhbWluZyBpbnRvIHRoZSBjaXR5IGVhcmx5IFR1
ZXNkYXkgZGVzcGl0ZSBhIG1lc3N5IGZvcmVjYXN0IG9mIHJhaW4gYW5kIHBvc3NpYmx5IHNvbWUg
c25vdy48L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyBzdGlsbCBub3QgZXhwZWN0ZWQgdG8gYmUgYXMgYmFkIGFz
IHR3byB5ZWFycyBhZ28sIHdoZW4gdGhlIFBhdHJpb3RzIHZpY3RvcnkgcGFyYWRlIHdhcyBkZWxh
eWVkIGEgZGF5IGFzIHRoZSByZWdpb24gZ3JpdHRlZCB0aHJvdWdoIGEgc2Vhc29uIG9mIGhpc3Rv
cmljIGxldmVscyBvZiBzbm93LjwvcD48cD5UaGlzIGlzIHRoZSBQYXRyaW90cyYjODIxNzsgZmlm
dGggY2hhbXBpb25zaGlwLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+Rm9yIG1v
cmUgTkZMIGNvdmVyYWdlOiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vcHJvMzIuYXAub3JnIiB0YXJnZXQ9Il9i
bGFuayI+aHR0cDovL3BybzMyLmFwLm9yZzwvYT4gYW5kIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9BUCYjODIxMjtORkwiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vdHdpdHRlci5jb20vQVAm
IzgyMTI7TkZMPC9hPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.