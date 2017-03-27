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Pro football hall of fame

UA’s only Pro Football Hall of Fame player, Jason Taylor made a habit of beating the odds

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: March 27, 2017 - 02:57 AM | Updated: March 27, 2017 - 01:32 PM
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Jason Taylor, class of 2017 Hall of Fame inductee, of the Miami Dolphins and former University of Akron player talks about his college career during a press conference at the Pro Football Hall of Fame on Monday, March 20, 2017, in Canton, Ohio. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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