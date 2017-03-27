All CATEGORIES
☰ Menu

Pro football hall of fame

UA’s only Pro Football Hall of Fame player, Jason Taylor made a habit of beating the odds

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: March 27, 2017 - 02:57 AM | Updated: March 27, 2017 - 01:32 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Jason Taylor, class of 2017 Hall of Fame inductee, of the Miami Dolphins and former University of Akron player talks about his college career during a press conference at the Pro Football Hall of Fame on Monday, March 20, 2017, in Canton, Ohio. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

Boys basketball notebook: Jackson, St. Vincent-St. Mary return to school as state champions - 11:07 PM

The 95th annual boys basketball state tournament concluded on Saturday at Value City Arena with four championship teams.

All four winning squads hail from Northeast Ohio, including two in the Akron Beacon Journal coverage area — Jackson in Division I and St. Vincent-St. Mary in Division II.

WOIO, WUAB signals restored on U-verse cable after Raycom Media, AT&T reach new deal
High school roundup: East, Manchester, Woodridge victorious in softball - 11:07 PM
High school scores, summaries and schedules — March 27 - 11:07 PM
taylor27cutweb
UA’s only Pro Football Hall of Fame player, Jason Taylor made a habit of beating the odds
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next