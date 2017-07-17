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O.J. Simpson faces good chance at parole in Nevada robbery

By Ken Ritter
Associated Press

Published: July 17, 2017 - 12:01 PM
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FILE - In this May 15, 2013 file photo, O.J. Simpson returns to the witness stand to testify after a break during an evidentiary hearing in Clark County District Court in Las Vegas. Simpson, the former football star, TV pitchman and now Nevada prison inmate, will have a lot going for him when he appears before state parole board members Thursday, July 20, 2017, seeking his release after more than eight years for an ill-fated bid to retrieve sports memorabilia. (AP Photo/Julie Jacobson, Pool, file)


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