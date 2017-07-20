All CATEGORIES
☰ Menu

O.J. Simpson granted parole in Nevada robbery

By Ken Ritter
Associated Press

Published: July 20, 2017 - 08:24 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Former NFL football star O.J. Simpson reacts after learning he was granted parole at Lovelock Correctional Center in Lovelock, Nev., on Thursday. Simpson was convicted in 2008 of enlisting some men he barely knew, including two who had guns, to retrieve from two sports collectibles sellers some items that Simpson said were stolen from him a decade earlier. (Jason Bean/The Reno Gazette-Journal via AP, Pool)


MORE IN SPORTS

High school notebook: Revere’s Conor Head commits to play football at Toledo - 5:19 PM

Revere senior Conor Head has committed to play football on scholarship at the University of Toledo.

browns21web
Browns coach Hue Jackson launches foundation, announces plans to provide housing for victims of human trafficking
hsnotes21cut
High school notebook: Zach Boyd of Tallmadge pledges to play baseball at Morehead State
College football: Matt Luke left to pick up pieces at Ole Miss in wake of Hugh Freeze’s ‘misconduct’ and departure - 3:16 PM
Tour de France: Edvald Boasson Hagen wins stage; Chris Froome leisurely maintains lead heading into final time trial Saturday - 3:12 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next