By Ken Ritter
Associated Press
O.J. Simpson granted parole in Nevada robbery July 20,2017 07:02 PM GMT Ken Ritter Associated Press Copyright ��� 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published,broadcast, rewritten or redistributed..
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