All CATEGORIES
☰ Menu

O.J. Simpson granted parole in Nevada robbery

By Ken Ritter
Associated Press

Published: July 20, 2017 - 08:24 AM | Updated: July 20, 2017 - 05:30 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Former NFL football star O.J. Simpson reacts after learning he was granted parole at Lovelock Correctional Center in Lovelock, Nev., on Thursday. Simpson was convicted in 2008 of enlisting some men he barely knew, including two who had guns, to retrieve from two sports collectibles sellers some items that Simpson said were stolen from him a decade earlier. (Jason Bean/The Reno Gazette-Journal via AP, Pool)


MORE IN SPORTS

hsnotes21cut Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
High school notebook: Zach Boyd of Tallmadge pledges to play baseball at Morehead State - 10:49 PM

Zach Boyd, a senior at Tallmadge, has pledged to continue his academic and athletic careers at Morehead State University on a baseball scholarship.

stadium21cut_01
FirstEnergy Stadium in Cleveland might have flammable panels - 9:55 PM
tour21cut_1
Tour de France: Chris Froome closes in on third consecutive victory - 10:50 PM
nascar21cut_1
NASCAR: Hendrick Motorsports names Alex Bowman as replacement for retiring Dale Earnhardt Jr. - 10:50 PM
soccer21cut_1
Soccer: Former stars call for suspensions of El Salvador players for biting in Gold Cup - 10:49 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next