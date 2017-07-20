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O.J. Simpson granted parole in Nevada robbery

By Ken Ritter
Associated Press

Published: July 20, 2017 - 08:24 AM | Updated: July 20, 2017 - 05:30 PM
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Former NFL football star O.J. Simpson reacts after learning he was granted parole at Lovelock Correctional Center in Lovelock, Nev., on Thursday. Simpson was convicted in 2008 of enlisting some men he barely knew, including two who had guns, to retrieve from two sports collectibles sellers some items that Simpson said were stolen from him a decade earlier. (Jason Bean/The Reno Gazette-Journal via AP, Pool)


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