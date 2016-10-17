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More arrests made in fatal shooting of Tyson Gay’s daughter

By Gary B. Graves
Associated Press

Published: October 17, 2016 - 12:20 PM | Updated: October 17, 2016 - 12:42 PM
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This October 2016 photo provided by the Lexington Police Department shows Chazerae Taylor, who is charged with wanton endangerment in the early Sunday, Oct. 16, 2016, shooting of Trinity Gay, daughter of Olympic sprinter Tyson Gay. Lexington police said Chazerae Taylor and his son DMarkeo, were charged along with Dvonta Middlebrooks, with the same count and a weapons charge. (Lexington Police Department via AP)


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