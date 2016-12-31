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CFP semifinal | Fiesta Bowl: No. 2 Clemson 31, No. 3 Ohio State 0

Fiesta Bowl: Clemson 31, Ohio State 0: Tigers dominate Buckeyes in College Football Playoff semifinal

By Ralph D. Russo
Associated Press

Published: December 31, 2016 - 07:38 PM | Updated: January 1, 2017 - 02:00 AM
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Ohio State quarterback J.T. Barrett (16) throws against Clemson during the first half of the Fiesta Bowl NCAA college football playoff semifinal, Saturday, Dec. 31, 2016, in Glendale, Ariz. (AP Photo/Rick Scuteri)

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