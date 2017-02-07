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Ohio State football

Former Ohio State and GlenOak football player Bri’onte Dunn pleads no contest to misdemeanor assault, gets two years of probation

Associated Press

Published: February 7, 2017 - 12:48 PM
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FILE - In this Nov. 14, 2015, file photo, Ohio State running back Bri'onte Dunn (25) warms up before a game against Illinois at Memorial Stadium in Champaign, Ill. (AP Photo/Bradley Leeb)


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