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High school wrestling: Wadsworth 31, Brecksville 29

High school wrestling: Wadsworth stages late rally to clip Brecksville 31-29, extend Suburban League win streak to 76

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: January 19, 2017 - 10:13 PM | Updated: January 20, 2017 - 02:24 PM
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Wadsworth head coach John Gramuglia (center) and the team bench cheer for Jimmy Carmany against Brecksville's Gabriel Tagg in the 113 pound match Thursday at Wadsworth High School. Tagg won the match 9-6. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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