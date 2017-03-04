All CATEGORIES
☰ Menu

Indiana 96, Ohio State 92

Indiana 96, Ohio State 92: Buckeyes’ rally falls short in loss to Hoosiers

By Mitch Stacy
Associated Press

Published: March 4, 2017 - 04:08 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ohio State's JaQuan Lyle, right, takes a shot over Indiana's Juwan Morgan, left, and Josh Newkirk during the second half of an NCAA college basketball game Saturday, March 4, 2017, in Columbus, Ohio. Indiana beat Ohio State 96-92. (AP Photo/Jay LaPrete)


MORE IN SPORTS

cavs14cut_01 Darren Abate - AP
LeBron James supremely confident he can lead Cavaliers to ‘something special’ despite rocky regular season

INDEPENDENCE: After all the injuries, after a 51-win season that feels like a disappointment, LeBron James said he believes the defending champion Cavaliers can still do “something special” and win it all.

tribe14cut_01
White Sox 10, Indians 4: Josh Tomlin, Indians routed by White Sox - 6:58 AM
marla14cut_01
Marla Ridenour: Growing as a strategist and motivator, coach Tyronn Lue shows his swagger as defending champion Cavaliers launch bid to repeat
cnotes14cut_02
Cavaliers notebook: J.R. Smith searching for shooting stroke
Indians notebook: Lonnie Chisenhall activated, starts in center field; Tyler Naquin optioned; Jason Kipnis update
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next