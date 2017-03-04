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Indiana 96, Ohio State 92

Indiana 96, Ohio State 92: Buckeyes’ rally falls short in loss to Hoosiers

By Mitch Stacy
Associated Press

Published: March 4, 2017 - 04:08 PM
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Ohio State's JaQuan Lyle, right, takes a shot over Indiana's Juwan Morgan, left, and Josh Newkirk during the second half of an NCAA college basketball game Saturday, March 4, 2017, in Columbus, Ohio. Indiana beat Ohio State 96-92. (AP Photo/Jay LaPrete)


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