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Men: Iowa 85, Ohio State 72

Iowa 85, Ohio State 72: Short-handed Hawkeyes roll past Buckeyes

By Luke Meredith
Associated Press

Published: January 28, 2017 - 11:05 PM
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Ohio State forward Marc Loving, center, drives to the basket between Iowa's Nicholas Baer, left, and Cordell Pemsl during the first half of an NCAA college basketball game, Saturday, Jan. 28, 2017, in Iowa City, Iowa. (AP Photo/Charlie Neibergall)


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