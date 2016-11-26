Marla Ridenour: After instant classic victory to boost resume, Ohio State deserves to be in College Football Playoff

PHA+Q09MVU1CVVM6IFRvIGhlY2sgd2l0aCBzdHlsZSBwb2ludHMuPC9wPjxwPlNvIHdoYXQgaWYg
dGhlIHBhc3NpbmcgZ2FtZSBoYXMgc3RydWdnbGVkIHRoZSBwYXN0IHR3byB3ZWVrcy48L3A+PHA+
Rm9yZ2V0IGFib3V0IHRoZSBmYWN0IHRoZSBCdWNrZXllcyBhcmUgbm90IHBsYXlpbmcgaW4gdGhl
IEJpZyBUZW4gQ2hhbXBpb25zaGlwIEdhbWUuPC9wPjxwPk9oaW8gU3RhdGUgaGFzIHR1cm5lZCB0
aGUgQ29sbGVnZSBGb290YmFsbCBQbGF5b2ZmIHNlbGVjdGlvbiBwcm9jZXNzIG9uIGl0cyBlYXIu
PC9wPjxwPkl0IG1pZ2h0IG5vdCBiZSB0aGUgd2F5IHRoZSBzeXN0ZW0gd2FzIGRlc2lnbmVkLiBC
dXQgYWZ0ZXIgTm8uIDIgT1NVJiM4MjE3O3MgaW5zdGFudCBjbGFzc2ljLCBhIDMwLTI3IGRvdWJs
ZS1vdmVydGltZSB2aWN0b3J5IG92ZXIgTm8uIDMgTWljaGlnYW4gb24gU2F0dXJkYXkgaW4gT2hp
byBTdGFkaXVtLCB0aGUgQnVja2V5ZXMgc2hvd2VkIHRoZXkgYXJlIG9uZSBvZiB0aGUgbmF0aW9u
JiM4MjE3O3MgdG9wIGZvdXIgdGVhbXMgYW5kIGRlc2VydmUgdGhlIGNoYW5jZSB0byBwbGF5IGZv
ciB0aGUgbmF0aW9uYWwgdGl0bGUuPC9wPjxwPkJ5IHZpcnR1ZSBvZiBpdHMgNDUtMTIgdmljdG9y
eSBvdmVyIE1pY2hpZ2FuIFN0YXRlIGhvdXJzIGxhdGVyLCBOby4gNyBQZW5uIFN0YXRlIHdpbGwg
cmVwcmVzZW50IHRoZSBCaWcgVGVuIEVhc3QgbmV4dCBTYXR1cmRheSwgZmFjaW5nIE5vLiA1IFdp
c2NvbnNpbiBmb3IgdGhlIGxlYWd1ZSBjaGFtcGlvbnNoaXAgaW4gTHVjYXMgT2lsIFN0YWRpdW0u
PC9wPjxwPkJ1dCBmb3IgdGhlIENvbGxlZ2UgRm9vdGJhbGwgUGxheW9mZiBjb21taXR0ZWUsIHRo
YXQgc2hvdWxkbiYjODIxNzt0IG1hdHRlci4gVGhyZWUgb2YgaXRzIGZvdXIgc2VsZWN0aW9uIGNy
aXRlcmlhLCB3aGljaCBpbmNsdWRlcyBjaGFtcGlvbnNoaXBzIHdvbiwgYXJlIHN0YXRlZCBmb3Ig
dGllLWJyZWFraW5nIHVzZS48L3A+PHA+Rm9yIE9oaW8gU3RhdGUsIG5vdCBnb2luZyB0byBJbmRp
YW5hcG9saXMgaXMgYSBibGVzc2luZyBpbiBkaXNndWlzZSwgdGhlIEJ1Y2tleWVzIHNwYXJlZCBw
b3NzaWJsZSBpbmp1cmllcyBpbiBhbm90aGVyIHBoeXNpY2FsIGZpZ2h0IHdpdGggdGhlIEJhZGdl
cnMuIEl0IGdpdmVzIE9TVSBxdWFydGVyYmFjayBKLlQuIEJhcnJldHQgdGltZSB0byByZWRpc2Nv
dmVyIGhpcyBhY2N1cmFjeSBhbmQgZGV2ZWxvcCBzb21lIHRydXN0IGluIGhpcyByZWNlaXZlcnMu
PC9wPjxwPkJldHRlciB0aGFuIG1vc3Q8L3A+PHA+RXZlbiB0aG91Z2ggdGhlIEJ1Y2tleWVzICgx
MS0xKSBzdWZmZXJlZCBhIDI0LTIxIGxvc3MgYXQgUGVubiBTdGF0ZSBvbiBPY3QuIDIyLCB0aGV5
IGFyZSBhIGJldHRlciB0ZWFtIHRoYW4gdGhlIE5pdHRhbnkgTGlvbnMgKDEwLTIpLCB3aG8gbG9z
dCA0OS0xMCBhdCBNaWNoaWdhbiBhbmQgNDItMzkgYXQgdW5yYW5rZWQgUGl0dC4gQ0ZQIGNoYWly
bWFuIEtpcmJ5IEhvY3V0dCBzYWlkIGFzIG11Y2ggbGFzdCBUdWVzZGF5IGFmdGVyIHRoZSByYW5r
aW5ncyB3ZXJlIHJlbGVhc2VkLCBhZG1pdHRpbmcgdGhlIHNlbGVjdGlvbiBjb21taXR0ZWUgZGlk
IG5vdCBzZWUgYSBzbWFsbCBtYXJnaW4gb2Ygc2VwYXJhdGlvbiBiZXR3ZWVuIE9TVSBhbmQgUGVu
biBTdGF0ZS4gQWZ0ZXIgT1NVJiM4MjE3O3Mgd2luIG92ZXIgTm8uIDMgTWljaGlnYW4sIHRoZSBt
YXJnaW4gc2hvdWxkIGJlIGV2ZW4gd2lkZXIgbm93LjwvcD48cD5BbG9uZyB3aXRoIHRoZSBXb2x2
ZXJpbmVzLCB0aGUgQnVja2V5ZXMgaGF2ZSBkZWZlYXRlZCBOby4gNiBXaXNjb25zaW4sIE5vLiA4
IE9rbGFob21hIGFuZCBOby4gMTYgTmVicmFza2EsIHRoZSBCYWRnZXJzIGFuZCBTb29uZXJzIG9u
IHRoZSByb2FkLiBPU1Ugc2hvdWxkIG5lZWQgbm90aGluZyBtb3JlIGZvciBpdHMgQ29sbGVnZSBG
b290YmFsbCBQbGF5b2ZmIHJlc3VtZS48L3A+PHA+QnV0IGlmIGl0IGRvZXMsIHRoZSBjb21taXR0
ZWUgY2FuIGNvbnNpZGVyIHdoYXQgaGFwcGVuZWQgYWdhaW5zdCB0aGUgV29sdmVyaW5lcywgd2hv
IGJvYXN0IG9uZSBvZiB0aGUgYmVzdCBkZWZlbnNlcyBpbiB0aGUgbmF0aW9uLjwvcD48cD5PU1Ug
cmFsbGllZCBmcm9tIGEgMTctNyB0aGlyZC1xdWFydGVyIGRlZmljaXQgd2hlbiBpdHMgb2ZmZW5z
ZSBoYWQgZGlzYXBwZWFyZWQsIHdoZW4gZXZlcnlvbmUgYnV0IHRob3NlIG9uIHRoZSBob21lIHNp
ZGVsaW5lIHRob3VnaHQgdGhlIGdhbWUgd2FzIGxvc3QuIEJhcnJldHQgd2FzIHNhY2tlZCBlaWdo
dCB0aW1lcyBhbmQgdGhlIFdvbHZlcmluZXMgYWRkZWQgMTMgdGFja2xlcyBmb3IgbG9zc2VzLiBP
U1Uga2lja2VyIFR5bGVyIER1cmJpbiBtaXNzZWQgZmllbGQgZ29hbHMgb2YgMzcgYW5kIDIxIHlh
cmRzIGFuZCBPU1UgaGFkIGEgZmFpbGVkIGZha2UgcHVudC48L3A+PHA+T1NVIHJvZGUgaXRzIG91
dHN0YW5kaW5nIGRlZmVuc2UsIHdoaWNoIGhhZCB0d28gaW50ZXJjZXB0aW9ucyBhbmQgYSBmdW1i
bGUgcmVjb3ZlcnkgYXQgdGhlIE9TVSAyLiBTYWZldHkgTWFsaWsgSG9va2VyIHNldCBhbiBPU1Ug
cmVjb3JkIHdpdGggaGlzIHRoaXJkIGludGVyY2VwdGlvbiByZXR1cm5lZCBmb3IgYSB0b3VjaGRv
d24gb2YgdGhlIHNlYXNvbiBhcyB0aGUgQnVja2V5ZXMgcmFuIHRoZWlyIHRvdGFsIGluIHRoYXQg
Y2F0ZWdvcnkgdG8gc2V2ZW4sIHdoaWNoIGxlYWRzIHRoZSBuYXRpb24uIE1pY2hpZ2FuIHJ1c2hl
ZCA0MyB0aW1lcyBmb3IgOTEgeWFyZHMuPC9wPjxwPkRlZmVuc2l2ZSBwZXJmb3JtYW5jZSBzaG91
bGQgY291bnQgaW4gdGhlIGNvbW1pdHRlZSYjODIxNztzIGV5ZXMsIGVzcGVjaWFsbHkgaWYgdGhl
cmUgaXMgYW55IE9oaW8gU3RhdGUgdnMuIFBlbm4gU3RhdGUgZGViYXRlLiBNaWNoaWdhbiBjYW1l
IGluIGF2ZXJhZ2luZyA0NTEuMSB5YXJkcyBwZXIgZ2FtZSBhbmQgT1NVIGhlbGQgaXQgMTQwIHlh
cmRzIHVuZGVyIHRoYXQsIGV2ZW4gd2l0aCB0d28gb3ZlcnRpbWVzLjwvcD48cD5BZnRlciB0aGUg
Y2hhb3MgY2xlYXJlZCBhcyBmYW5zIHN0b3JtZWQgdGhlIGZpZWxkIFNhdHVyZGF5LCB0aGUgQnVj
a2V5ZXMgdHJpZWQgdG8gbWFrZSB0aGVpciBjYXNlIHRvIHRoZSBwbGF5b2ZmIGNvbW1pdHRlZS48
L3A+PHA+UmVhY3Rpb24gZnJvbSBCdWNrZXllczwvcD48cD5PU1UgY29hY2ggVXJiYW4gTWV5ZXIg
d2FzIGxpdHRsZSBoZWxwLCBvZmZlcmluZywgJiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdywgSSBk
b24mIzgyMTc7dCBrbm93LiBJIHRoaW5rIHdlJiM4MjE3O3JlIG9uZSBvZiB0aGUgdG9wIHRlYW1z
IGluIHRoZSBjb3VudHJ5LiYjODIyMTsgRGVmZW5zaXZlIGNvb3JkaW5hdG9yIEx1a2UgRmlja2Vs
bCBzYWlkIG1lcmVseSwgJiM4MjIwO1llcCwmIzgyMjE7IHdoZW4gYXNrZWQgaWYgaGUgdGhvdWdo
dCBpZiBPU1Ugd2FzIG9uZSBvZiB0aGUgZm91ciBiZXN0LiBCdXQgdGhlaXIgcGxheWVycyB0b29r
IHVwIHRoZSBjYXVzZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgYmVsaWV2ZSB3ZSBiZWxvbmcgaW4gdGhlcmUs
JiM4MjIxOyBqdW5pb3IgcmlnaHQgZ3VhcmQgQmlsbHkgUHJpY2Ugc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZSBj
b25mZXJlbmNlIGNoYW1waW9uc2hpcCBkb2VzIGhvbGQgYSBsb3Qgb2Ygd2VpZ2h0LCBJIGJlbGll
dmUsIG9uIHRoZSBjb2xsZWdlIGZvb3RiYWxsIGNvbW1pdHRlZSBhbmQgdGhlIHBsYXlvZmYgY29t
bWl0dGVlIGluIHRoZWlyIGRlY2lzaW9ucy4gQnV0IG91ciByZWNvcmQgaW4gcmVwdXRhYmxlIHdp
bnMgYW5kIHdobyB3ZSBwbGF5ZWQgaW4gdG9wIDI1IG1hdGNodXBzIGFuZCB3aG8mIzgyMTc7cyBz
dGlsbCB3aXRoaW4gdGhlIHRvcCAyNSBzdGFuZHMgZm9yIGl0c2VsZi4gV2UgYmVhdCBhIHZlcnkg
Z29vZCBXaXNjb25zaW4gdGVhbSwgYW4gT2tsYWhvbWEgdGVhbSwgVGhlIFRlYW0gVXAgTm9ydGgs
IE5lYnJhc2thLiBUaG9zZSBhcmUgdmVyeSBxdWFsaXR5IHdpbnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtZZXMs
IHRoZXJlIG1pZ2h0IGhhdmUgYmVlbiBzb21lIHN0cnVnZ2xlcyB3aXRoIGNlcnRhaW4gdGVhbXMs
IGJ1dCBhIHZpY3RvcnkgaXMgYSB2aWN0b3J5LiBZb3UgYXJlIG5vdCBnaXZlbiB3aW5zLiBJIHRo
aW5rIG91ciBib2R5IG9mIHdvcmsgc2hvd3Mgd2UgYmVsb25nIGluIHRoaXMgcGxheW9mZiBwaWN0
dXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U2VuaW9yIGNlbnRlciBQYXQgRWxmbGVpbiB3YW50ZWQgdG8gcGxh
eSBpbiBJbmRpYW5hcG9saXMsIGJ1dCBzdGlsbCB0aGlua3MgdGhlIEJ1Y2tleWVzIGFyZSBkZXNl
cnZpbmcgb2YgdGhlIHBsYXlvZmZzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB3b3VsZCBsaWtlIHRvIHBsYXkg
dGhhdCBnYW1lIG5leHQgd2Vlay4gV2lubmluZyB0aGUgQmlnIFRlbiBjaGFtcGlvbnNoaXAgaXMg
cGFydCBvZiBvdXIgbW90dG8gYW5kIHdoYXQgd2Ugd2FudCB0byBkbyBldmVyeSB5ZWFyLCYjODIy
MTsgRWxmbGVpbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SWYgbm90LCBob3cgY2FuIHlvdSBrZWVwIHVzIG91dD8g
T3VyIHdpbnMgb24gdGhlIHJvYWQgYWdhaW5zdCB0b3AtdGllciB0ZWFtcywgeW91IGtub3cuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5KdW5pb3IgZGVmZW5zaXZlIGVuZCBKYWx5biBIb2xtZXMgdGhvdWdodCB3aGF0
IGhhZCBqdXN0IHRyYW5zcGlyZWQgc2hvdWxkIGZhY3RvciBpbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMg
aXMgb25lIG9mIHRoZSBiaWdnZXN0IE1pY2hpZ2FuLU9oaW8gU3RhdGUgZ2FtZXMgZXZlciwmIzgy
MjE7IGhlIHNhaWQgYWZ0ZXIgdGhlIGdhbWUgd2VudCB0byBvdmVydGltZSBmb3IgdGhlIGZpcnN0
IHRpbWUgaW4gaXRzIDExMyBtZWV0aW5ncy4gJiM4MjIwO0kgZmVlbCBsaWtlIHdlIGRpZCB3aGF0
IHdlIGhhZCB0byBkbywgd2UgZGlkIG91ciBwYXJ0LiBXaGF0ZXZlciBoYXBwZW5zLCBoYXBwZW5z
LCBidXQgSSB0aGluayB3ZSYjODIxNztsbCBiZSBpbiB0aGVyZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBD
b2xsZWdlIEZvb3RiYWxsIFBsYXlvZmYgY29tbWl0dGVlIGlzIG5vdCBzZWxlY3RpbmcgdGhlIGZv
dXIgYmVzdCBwYXNzaW5nIHRlYW1zIGluIHRoZSBjb3VudHJ5IG9yIHRoZSBmb3VyIGJlc3Qgb2Zm
ZW5zaXZlIHRlYW1zLiBJdCBpcyBzZWxlY3RpbmcgdGhlIGZvdXIgYmVzdCB0ZWFtcy4gSWYgYSA0
LTEgcmVjb3JkIGFnYWluc3QgdGhlIHRvcCAxNiBpbiBpdHMgbGF0ZXN0IHJhbmtpbmcgaXMgbm90
IGVub3VnaCwgdGhlIHNwaXJpdCBhbmQgdG91Z2huZXNzIE9oaW8gU3RhdGUgc2hvd2VkIFNhdHVy
ZGF5IHNob3VsZCBjb3VudCBmb3Igc29tZXRoaW5nLjwvcD48cD5NYXJsYSBSaWRlbm91ciBjYW4g
YmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bXJpZGVub3VyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwu
Y29tIj5tcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3
aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQkoiIHRh
cmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vTVJpZGVub3VyQUJKPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.