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Marla Ridenour: After instant classic victory to boost resume, Ohio State deserves to be in College Football Playoff

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: November 26, 2016 - 07:51 PM
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Ohio State fans swarm the field in celebrating their team's 30-27 win in double overtime against Michigan at Ohio Stadium in Columbus on Saturday. (Eric Seals/Detroit Free Press/TNS)


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