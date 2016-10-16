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Marla Ridenour: Buckeyes’ overtime victory at Wisconsin might be season’s defining moment, but it’s too soon to tell

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 16, 2016 - 06:47 PM
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Ohio State running back Mike Weber (25) gets past Wisconsin's Zach Baun during the first half of an NCAA college football game Saturday, Oct. 15, 2016, in Madison, Wis. (AP Photo/Andy Manis)


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