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Ohio State football

Marla Ridenour: Early exodus to NFL increases pressure on Ohio State to find recruits who can play right away

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: February 1, 2017 - 05:48 PM | Updated: February 2, 2017 - 09:21 AM
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Ohio State head coach Urban Meyer takes off his headset during the second half of the Fiesta Bowl against Clemson, Saturday, in Glendale, Ariz. Alabama has a chance to sign one of the top classes in recent recruiting history and Ohio State isn't far behind as high school senior football players across the country made their college decisions official in a Signing Day that doesn't feature as much suspense as usual. (AP Photo/Ross D. Franklin)


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