Marla Ridenour: Early exodus to NFL increases pressure on Ohio State to find recruits who can play right away

PHA+Q09MVU1CVVM6IFVuZGVyIGNvYWNoIFVyYmFuIE1leWVyLCB0aGUgT2hpbyBTdGF0ZSBmb290
YmFsbCBwcm9ncmFtIGhhcyBiZWNvbWUgbW9yZSBvZiBhIGZhcm0gdGVhbSBmb3IgdGhlIE5GTCB0
aGFuIGV2ZXIgYmVmb3JlLjwvcD48cD5UaGlzIHllYXIsIGEgRm9vdGJhbGwgQm93bCBTdWJkaXZp
c2lvbi1oaWdoIHNpeCBwbGF5ZXJzIGxlZnQgZWFybHkgZm9yIHRoZSBBcHJpbCAyNy0yOSBkcmFm
dC48L3A+PHA+TGFzdCB5ZWFyLCBuaW5lIHVuZGVyY2xhc3NtZW4gZGVwYXJ0ZWQgYXMgT1NVIGZl
bGwgb25lIHNoeSBvZiBMU1UmIzgyMTc7cyByZWNvcmQgb2YgMTAgaW4gMjAxMy48L3A+PHA+VGhy
ZWUtYW5kLW91dCBub3cgc2VlbXMgdmlydHVhbGx5IGF1dG9tYXRpYy4gV2l0aCB0aGUgQnVja2V5
ZXMmIzgyMTc7IG1vc3QgcmVjZW50IHdhdmUsICYjODIyMDtvbmUgYW5kIGRvbmUmIzgyMjE7IG1p
Z2h0IGJlIG1vcmUgYXBwcm9wcmlhdGUsIHdpdGggdGhhdCB0ZXJtIG1vcnBoaW5nIGZyb20gYmFz
a2V0YmFsbCB0byBmb290YmFsbCBhcyBNYWxpayBIb29rZXIgYW5kIE1hcnNob24gTGF0dGltb3Jl
IGRlY2xhcmVkIGFmdGVyIGp1c3Qgb25lIHNlYXNvbiBhcyBzdGFydGVycy48L3A+PHA+VGhlIHBh
c3QgdHdvIHllYXJzIGhhdmUgYnJvdWdodCBzdXJwcmlzZSBkZXBhcnR1cmVzLCBsaWtlIEgtYmFj
ayBKYWxpbiBNYXJzaGFsbCBhZnRlciB0aGUgMjAxNSBzZWFzb24gYW5kIHJlY2VpdmVyIE5vYWgg
QnJvd24gYWZ0ZXIgdGhlIDIwMTYgY2FtcGFpZ24uPC9wPjxwPkFsdGhvdWdoIE1leWVyIGNvbnRp
bnVlcyB0byBsdXJlIHRoZSBiZXN0IHRhbGVudCB3aXRoIGEgcmVzdW1lIHRoYXQgaW5jbHVkZXMg
dGhyZWUgbmF0aW9uYWwgY2hhbXBpb25zaGlwcywgdGhlIGNvbnRpbnVpbmcgZXhvZHVzIG1ha2Vz
IE5hdGlvbmFsIFNpZ25pbmcgRGF5LCB3aGljaCBPU1UgdXNlZCB0byBpbnRyb2R1Y2UgYSBjbGFz
cyBvZiAyMSBXZWRuZXNkYXksIGV2ZW4gbW9yZSBpbXBvcnRhbnQuIFRoZSBwcmVzc3VyZSB0byBo
aXQgb24gdGhlIG1ham9yaXR5IG9mIHRoZSBjbGFzcyBoYXMgaW5jcmVhc2VkLjwvcD48cD5XaXRo
IGZpdmUgZml2ZS1zdGFyIHNpZ25lZXMgYW5kIDE0IGZvdXItc3RhcnMsIE9oaW8gU3RhdGUgcmFu
a2VkIHNlY29uZCBuYXRpb25hbGx5IGluIHRoZSAyNDcgY29tcG9zaXRlLCBhIGNvbXBpbGF0aW9u
IG9mIHJlY3J1aXRpbmcgc2VydmljZXMuIEl0IG1hcmtlZCBPU1UmIzgyMTc7cyBoaWdoZXN0IHJh
bmtpbmcgc2luY2UgMjAwNi4gQnV0IGJlY2F1c2UgT2hpbyBTdGF0ZSBpcyBsb3NpbmcgdW5kZXJj
bGFzc21lbiB0byB0aGUgZHJhZnQgYXQgYSByZWNvcmQgcGFjZSwgdGhlIHJlY3J1aXRpbmcgcHJl
c3N1cmUgaXMgcmlzaW5nIHRvIGZpbmQgdGhvc2Ugd2hvIGNhbiBwbGF5IHJpZ2h0IGF3YXkuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtJIGd1ZXNzIHdlIGFyZSBub3cgb2YgdGhlIG1pbmRzZXQgdGhhdCB3aWxsIGhh
cHBlbiwgcHJlcGFyZSBmb3IgaXQgdG8gaGFwcGVuLCYjODIyMTsgTWV5ZXIgc2FpZC4gJiM4MjIw
O1JlY3J1aXQgZ3V5cyB0aGF0IGFyZSByZWFkeS1tYWRlIGFzIG11Y2ggYXMgeW91IGNhbi4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPkJ1dCBNZXllciBzYWlkIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgYWxzbyBhIGxvdCBvZiBwcmVz
c3VyZSBvbiBhc3Npc3RhbnQgYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3IgZm9yIHNwb3J0cyBwZXJmb3JtYW5j
ZSBNaWNrZXkgTWFyb3R0aSB0byBnZXQgdGhlbSByZWFkeS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHN0YXJ0
IHNwcmluZyBwcmFjdGljZSBpbiBhIG1vbnRoLiBHZXQgdGhlbSByZWFkeS4gVGhleSYjODIxNzty
ZSBhbGwgZ29pbmcgdG8gYmUgcGxheWluZy4gSSBzYXkgdGhhdCBldmVyeSB5ZWFyLCYjODIyMTsg
TWV5ZXIgc2FpZC4gJiM4MjIwO0FuZCBwZW9wbGUgc2F5LCAmIzgyMTY7V2VsbCwgeW91IHJlZHNo
aXJ0IHNvbWUgZ3V5cy4mIzgyMTc7IEkgZG9uJiM4MjE3O3Qgd2FudCB0byByZWRzaGlydCBhbnlv
bmUuIEkgaG9wZSB3ZSBkbyBub3QuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NYXJrIFBhbnRvbmksIE9TVSBkaXJl
Y3RvciBvZiBwbGF5ZXIgcGVyc29ubmVsLCBzYWlkIGhlIGFsd2F5cyBoYXMgJiM4MjIwO2EgcGFp
ciBhbmQgYSBzcGFyZSYjODIyMTsgcmVhZHkgaW4gY2FzZSBvZiBhIHdvcnN0LWNhc2Ugc2NlbmFy
aW8gbGVhZGluZyB1cCB0byBzaWduaW5nIGRheSwgZXNwZWNpYWxseSB3aGVuIHRoZXJlIGFsd2F5
cyBzZWVtcyB0byBiZSBhbiB1bmV4cGVjdGVkIGVhcmx5IGRyYWZ0IGVudHJhbnQgb3IgdHdvLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7RXZlcnkgeWVhciwgd2UgZXhwZWN0IGd1eXMgdG8gYmUgb24gdGhhdCB0cmFj
ayB0byBsZWF2ZSBlYXJseSwgYW5kIHNvIHRoZXJlJiM4MjE3O3Mgc29tZSBwcmVzc3VyZSB0byBt
YWtlIHN1cmUgd2hlbiB5b3UgbG9zZSBhIERhcnJvbiBMZWUsIHlvdSYjODIxNztkIGJldHRlciBi
cmluZyBpbiBzb21lb25lIGp1c3QgYXMgZ29vZCBvciB0aGUgdGVhbSBpcyBub3QgYXMgZ29vZCwm
IzgyMjE7IFBhbnRvbmkgc2FpZCBvZiB0aGUgbGluZWJhY2tlciB0YWtlbiAyMHRoIG92ZXJhbGwg
YnkgdGhlIE5ldyBZb3JrIEpldHMgbGFzdCBzcHJpbmcuICYjODIyMDtZb3UgYWx3YXlzIGhhdmUg
dG8gdHJ5IHRvIGVxdWF0ZSB0aGUgdGFsZW50IHRoYXQgeW91IGxvc2Ugd2l0aCB3aGF0IHlvdSBi
cmluZyBpbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJ1dCBQYW50b25pIHNhaWQgdGhlIGZsaWdodCB0byB0aGUg
TkZMIGhhcyBjaGFuZ2VkIG5vdGhpbmcgdGhlIGxhc3QgdHdvIHllYXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
U2luY2UgZGF5IG9uZSwgd2UgYWx3YXlzIHdhbnRlZCB0byByZWNydWl0IGd1eXMgdGhhdCBhcmUg
bm90IG9ubHkgZ3JlYXQga2lkcyB3aG8gd2FudCB0byBkbyBncmVhdCB0aGluZ3MgYWZ0ZXIgZm9v
dGJhbGwsIGJ1dCB3aG8gd2FudCB0byBwbGF5IGluIHRoZSBORkwsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwv
cD48cD5UaGVyZSYjODIxNztzIG5vIGRvdWJ0IHRoZWlyIHByb2Zlc3Npb25hbCBmdXR1cmVzIHdl
cmUgb24gdGhlIG1pbmRzIG9mIE9TVSByZWNydWl0cy4gVGhhdCB3YXMgbWFkZSBjbGVhciBhcyBl
aWdodCBvZiBPaGlvIFN0YXRlJiM4MjE3O3MgbmluZSBlYXJseSBlbnJvbGxlZXMgc3Bva2UgV2Vk
bmVzZGF5IG1vcm5pbmcuPC9wPjxwPlNlZW1pbmdseSBldmVyeSBvdGhlciBzZW50ZW5jZSB1dHRl
cmVkIGJ5IGR1YWwtdGhyZWF0IHF1YXJ0ZXJiYWNrIFRhdGUgTWFydGVsbCBvZiBMYXMgVmVnYXMg
aW5jbHVkZWQgYSByZWZlcmVuY2UgdG8gdGhlIG5leHQgbGV2ZWwsIG5vdCB0aGUgb25lIG9uIHdo
aWNoIGhlJiM4MjE3O3MgZW1iYXJraW5nLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhpcyBpcyBub3Qgd2hlcmUg
SSB3YW50IHRvIHN0b3AuIEkgd2FudCB0byBwbGF5IGluIHRoZSBORkwsJiM4MjIxOyBNYXJ0ZWxs
IHNhaWQuPC9wPjxwPkFza2VkIGlmIGhlIHdhcyBjb25zaWRlcmluZyBoaXMgTkZMIGZ1dHVyZSB3
aGVuIHNpZ25pbmcgd2l0aCBPaGlvIFN0YXRlLCBmaXZlLXN0YXIgc2FmZXR5IElzYWlhaCBQcnlv
ciBvZiBJTUcgQWNhZGVteSBpbiBCcmFkZW50b24sIEZsYS4sIHNhaWQsICYjODIyMDtJdCYjODIx
NztzIERCVSBbRGVmZW5zaXZlIEJhY2sgVW5pdmVyc2l0eV0sIGhvbmVzdGx5LiBUaGF0IHdlbnQg
aW50byB0aGUgZGVjaXNpb24gYSBsb3QsIHRvby4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkZpdmUtc3RhciBjb3Ju
ZXJiYWNrIEplZmZyZXkgT2t1ZGFoIG9mIEdyYW5kIFByYWlyaWUsIFRleGFzLCBoYXMgdGFrZW4g
bm90ZSBvZiB3aGF0IGNvdWxkIGJlIGEgc2hvcnRlciB0aW1lIGluIENvbHVtYnVzLCBzbyBoZSBp
bW1lZGlhdGVseSBzb3VnaHQgYWR2aWNlIGZyb20gdmV0ZXJhbnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtBdCBP
aGlvIFN0YXRlLCB5b3UgZG9uJiM4MjE3O3Qgc2VlIGd1eXMgc3RheSBmb3VyIHllYXJzICYjODIx
MjsgdGhleSBzdGF5IHRocmVlIHllYXJzIGFuZCBsZWF2ZSwmIzgyMjE7IE9rdWRhaCBzYWlkLjwv
cD48cD5UaGF0IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgYXBwbHkgaW4gYWxsIGNhc2VzLiBUaGUgMjAxNiByb3N0
ZXIgaW5jbHVkZXMgZml2ZSBncmFkdWF0ZWQgc2VuaW9ycywgaW5jbHVkaW5nIHJlY2VpdmVyIENv
cmV5IFNtaXRoIGFuZCBwdW50ZXIgQ2FtZXJvbiBKb2huc3Rvbi48L3A+PHA+U29tZSBtaWdodCBu
b3QgYmVsaWV2ZSB0aGUgdGhyZWUtYW5kLWRvbmUgdHJlbmQgaXMgbmV3IHNpbmNlIE9TVSBoYXMg
YmVlbiBhIHBpcGVsaW5lIHRvIHRoZSBwcm9zIGZvciBkZWNhZGVzLiBJdCBzZXQgdGhlIE5GTCBE
cmFmdCByZWNvcmQgd2l0aCAxNCBzZWxlY3Rpb25zIGluIDIwMDQuIEl0cyAxMiBpbiAyMDE2IGxl
ZCB0aGUgbmF0aW9uLCBhbmQgd2FzIHRoZSBmaWZ0aCB0aW1lIGl0IGhhZCBhdCBsZWFzdCAxMCBz
ZWxlY3RlZCwgYSBzdHJlYWsgdGhhdCBiZWdhbiB3aXRoIDEzIGluIDE5NzEgYW5kIDE5NzUuPC9w
PjxwPkJ1dCB0aGUgQnVja2V5ZXMmIzgyMTc7IHJlY29yZCAyMDA0IGRyYWZ0IGNsYXNzIGluY2x1
ZGVkIG9ubHkgb25lIHVuZGVyY2xhc3NtYW4sIGNvcm5lcmJhY2sgQ2hyaXMgR2FtYmxlLiBMYXN0
IHllYXIsIGZvdXIgb2YgbmluZSB1bmRlcmNsYXNzbWVuIHdlcmUgdGFrZW4gaW4gdGhlIGRyYWZ0
JiM4MjE3O3MgdG9wIDIwLjwvcD48cD5UaGF0IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgZGltaW5pc2ggdGhlIGV4
Y2l0ZW1lbnQgb2Ygc2lnbmluZyB3aXRoIGFuIE9TVSBwcm9ncmFtIHRoYXQgZXhjZWxzIGF0IGRl
dmVsb3BpbmcgdGFsZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIGZpcnN0IGRheSBJIGNhbWUgaGVyZSwg
c2VlaW5nIGFsbCB0aGUgcGVvcGxlIHdvcmtpbmcgaGFyZCwgaXQmIzgyMTc7cyBtYWdpY2FsLCYj
ODIyMTsgUHJ5b3Igc2FpZC48L3A+PHA+QnV0IGFzIHRoZSBwcmVzc3VyZSByYW1wcyB1cCBhbmQg
dGhyZWUtYW5kLW91dCBvciBvbmUtYW5kLWRvbmUgYmVjb21lIG1vcmUgYW5kIG1vcmUgY29tbW9u
LCBNZXllciBhbmQgUGFudG9uaSByZWFsaXplIHRoYXQgbWFnaWMgY2FuIGJlIGZsZWV0aW5nLjwv
cD48cD5NYXJsYSBSaWRlbm91ciBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bXJp
ZGVub3VyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b208L2E+LiBSZWFkIGhlciBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vbWFy
bGEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vbWFybGE8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.