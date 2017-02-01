All CATEGORIES
☰ Menu

Ohio State football

Marla Ridenour: Early exodus to NFL increases pressure on Ohio State to find recruits who can play right away

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: February 1, 2017 - 05:48 PM | Updated: February 2, 2017 - 09:21 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ohio State head coach Urban Meyer takes off his headset during the second half of the Fiesta Bowl against Clemson, Saturday, in Glendale, Ariz. Alabama has a chance to sign one of the top classes in recent recruiting history and Ohio State isn't far behind as high school senior football players across the country made their college decisions official in a Signing Day that doesn't feature as much suspense as usual. (AP Photo/Ross D. Franklin)


MORE IN SPORTS

Kent State men’s basketball: Mitch Peterson, Golden Flashes prepare for road test against RedHawks - 11:09 PM

KENT: This time last year, Kent State freshman guard Mitch Peterson was a do-it-all scorer for perennial winner Walsh Jesuit.

nba04cut
NBA: Magic hold on to defeat Raptors 102-94 - 11:13 PM
nflnotes04cut_01
NFL notebook: Hall of fame finalists include former UA player Jason Taylor - 11:09 PM
super04cut
Super Bowl: Blip, or was this the year fans started tuning out the NFL? - 11:09 PM
golf04cut
Golf roundup: Steele, An tie for lead at Phoenix Open - 11:09 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next