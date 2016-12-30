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Marla Ridenour: Mentorship may go both ways in friendship between Ohio State’s Urban Meyer, Clemson’s Dabo Swinney

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: December 30, 2016 - 03:32 PM | Updated: December 31, 2016 - 12:44 PM
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FILE - In this Jan. 4, 2014, file photo, Ohio State head coach Urban Meyer, right, shakes hands with Clemson head coach Dabo Swinney after the Orange Bowl NCAA college football game, Saturday, Jan. 4, 2014, in Miami Gardens, Fla. Clemson defeated Ohio State 40-35. Since taking over at Ohio State Urban Meyer has lost five times in 66 games, including once in a bowl game. Clemson and coach Dabo Swinney handed Meyer that bowl loss. (AP Photo/Wilfredo Lee, File)

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