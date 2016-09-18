All CATEGORIES
☰ Menu

Marla Ridenour: Ohio State’s ‘coming-of-age’ victory at Oklahoma could be first step toward another national title

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: September 18, 2016 - 03:35 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ohio State coach Urban Meyer shouts from the sideline during the fourth quarter of the team's game against Oklahoma in Norman, Okla., Saturday. Ohio State won 45-24. (AP Photo/Sue Ogrocki)


MORE IN SPORTS

jb19_04 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Browns legend Jim Brown immortalized with bronze statue outside FirstEnergy Stadium

In a Browns season filled with uncertainty, one thing is certain — fans still love Jim Brown and cling to the greatness he brought to the field.

browns19_23
Jason Lloyd: Browns quarterback Josh McCown is toughness personified
browns19_20
Ravens 25, Browns 20: Quarterback Josh McCown fights through painful shoulder injury as Browns blow historic lead
olate19_03
Marla Ridenour: Ohio State’s ‘coming-of-age’ victory at Oklahoma could be first step toward another national title
Ohio State football: Noah Brown’s miraculous catch caps Buckeyes receiver’s heart-warming comeback from broken leg - 5:30 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • Entertainment Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next