All CATEGORIES
☰ Menu

Ohio State

Marla Ridenour: Playoff thrashing shows changes needed in Ohio State offense, coaching staff and Urban Meyer’s approach

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: January 1, 2017 - 01:00 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ohio State coach Urban Meyer talks via his headset during the first half of the Fiesta Bowl NCAA college football playoff semifinal against Clemson, Saturday in Glendale, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)


MORE IN SPORTS

cavs03_03 Tony Dejak - AP
Cavaliers 90, Pelicans 82: Seldom-used James Jones, Kay Felder spark victory - 11:12 PM

CLEVELAND: His star point guard is still injured and his star power forward couldn’t make a shot. So Tyronn Lue did the only thing left: He turned to his last remaining healthy body and his undersized rookie point guard. Then he sat back and watched James Jones and Kay Felder spark the Cavaliers on a night few others could.

browns03
Browns coach Hue Jackson vows to deliver QB who’ll ‘play winning, championship football’ - 11:12 PM
marla03_01
Marla Ridenour: Browns must stop vicious cycle of letting talent walk out the door - 11:12 PM
zmen03_02
University of Akron basketball: Zips playing with confidence as MAC season begins - 11:12 PM
kmen03_03
Kent State basketball: Flashes riding high heading into MAC opener against Ball State - 11:06 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next