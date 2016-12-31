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Marla Ridenour: Warning signs of October and November prove to be grim realities as Clemson rolls over Ohio State 31-0

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: December 31, 2016 - 10:34 PM | Updated: January 1, 2017 - 01:54 PM
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Ohio State quarterback J.T. Barrett (16) is hit by Clemson safety Van Smith and defensive end Clelin Ferrell (99) during the first half of the Fiesta Bowl NCAA college football playoff semifinal, Saturday, in Glendale, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)

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