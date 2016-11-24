Marla Ridenour: With Urban Meyer and Jim Harbaugh in charge, periods of dominance in Ohio State-Michigan rivalry might end

PHA+Rm9ybWVyIE9oaW8gU3RhdGUgY29hY2ggSmltIFRyZXNzZWwga25ldyB0aGUgc2lnbmlmaWNh
bmNlLiBBZnRlciBiZWF0aW5nIE1pY2hpZ2FuIGluIHRoZSBmaXJzdCBvZiAxMCBtZWV0aW5ncyBk
dXJpbmcgaGlzIHRlbnVyZSwgVHJlc3NlbCBzdG9vZCBpbiB0aGUgY29ybmVyIG9mIHRoZSBpbnRl
cnZpZXcgcm9vbSBpbiBBbm4gQXJib3IgY2x1dGNoaW5nIGhpcyB0d28gdGVlbmFnZSBkYXVnaHRl
cnMgdGlnaHRseSBhbmQgc2lnaGluZywgJiM4MjIwO09oLCBib3kuIE9oLCBib3kuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5JdCBpcyBhIG1lbnRhbCBwaWN0dXJlIEkgd2lsbCBuZXZlciBmb3JnZXQuPC9wPjxwPlRo
YXQgZGF5LCBOb3YuIDI0LCAyMDAxLCB3YXMgd2hlbiB0aGUgcGVuZHVsdW0gc3d1bmcgYmFjayBp
biBPaGlvIFN0YXRlJiM4MjE3O3MgZmF2b3IuPC9wPjxwPkZyb20gMTk4OCB1bnRpbCB0aGF0IGFm
dGVybm9vbiwgTWljaGlnYW4gaGFkIG93bmVkIE9TVS4gRmFjaW5nIFVNIGNvYWNoZXMgQm8gU2No
ZW1iZWNobGVyIGFuZCBMbG95ZCBDYXJyLCBCdWNrZXllcyBjb2FjaCBKb2huIENvb3BlciB3ZW50
IDItMTAtMSBhZ2FpbnN0IFRoZSBUZWFtIFVwIE5vcnRoIGV2ZW4gd2hlbiBoZSBoYWQgcm9zdGVy
cyBsb2FkZWQgd2l0aCBORkwgdGFsZW50LjwvcD48cD5CdXQgc2luY2UgVHJlc3NlbCYjODIxNztz
IHZpY3RvcmlvdXMgZGVidXQsIE9oaW8gU3RhdGUgaXMgMTMtMiAoaW5jbHVkaW5nIGEgdmFjYXRl
ZCB2aWN0b3J5KS4gVHJlc3NlbCBsb3N0IG9ubHkgb25jZSwgdGhlIG90aGVyIGRlZmVhdCBzdWZm
ZXJlZCBieSBpbnRlcmltIGNvYWNoIEx1a2UgRmlja2VsbCBpbiAyMDExLiBPU1UgY29hY2ggVXJi
YW4gTWV5ZXIgcHV0cyBoaXMgNC0wIHJlY29yZCBvbiB0aGUgbGluZSBTYXR1cmRheSB3aGVuIHRo
ZSBOby4gMiBCdWNrZXllcyBtZWV0IHRoZSBOby4gMyBXb2x2ZXJpbmVzIGluIE9oaW8gU3RhZGl1
bS48L3A+PHA+SXQgY291bGQgYmUgYSBuZXcgZGF3biBmb3IgdGhlIG1vc3Qgc3RvcmllZCByaXZh
bHJ5IGluIGFsbCBvZiBzcG9ydHMsIHBlcmhhcHMgYSByZWJpcnRoIG9mIHRoZSBpbmZhbW91cyBU
ZW4gWWVhciBXYXIgb2YgT2hpbyBTdGF0ZSBjb2FjaCBXb29keSBIYXllcyBhbmQgU2NobGVtYmVj
aGxlci4gVGhlIHRlYW1zIHNwbGl0IDUtNSBpbiB0aGF0IHNwYW4gZnJvbSAxOTY5LTc4IGFuZCBv
bmx5IG9uY2UsIGluIHRoZSBsYXN0IGdhbWUsIHdhcyBvbmUgb2YgdGhlIHR3byBub3QgcmFua2Vk
IGluIHRoZSB0b3AgZml2ZSBieSB0aGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcy48L3A+PHA+SSYjODIxNztt
IG5vdCBzbyBzdXJlIHdoZXRoZXIgdGhpcyBpcyB0aGUgYmVnaW5uaW5nIG9mIFRlbiBZZWFyIFdh
ciAyLjAsIG9ubHkgYmVjYXVzZSBJIHdvbmRlciBpZiBNaWNoaWdhbiBjb2FjaCBKaW0gSGFyYmF1
Z2ggd2lsbCBiZSB0aGVyZSB0aGF0IGxvbmcuIEEgZm9ybWVyIHF1YXJ0ZXJiYWNrIGZvciBTY2hl
bWJlY2hsZXIgaW4gdGhlIDE5ODBzLCBIYXJiYXVnaCBpcyBpbiBoaXMgc2Vjb25kIHNlYXNvbi4g
QmVmb3JlIGhlIGFycml2ZWQgYXQgVU0sIEhhcmJhdWdoIHNwZW50IGZvdXIgeWVhcnMgZGlyZWN0
aW5nIHRoZSBTYW4gRnJhbmNpc2NvIDQ5ZXJzLiBIZSB0dXJucyA1MyBuZXh0IG1vbnRoLiBIaXMg
YnJvdGhlciBKb2huIGNvYWNoZXMgdGhlIEJhbHRpbW9yZSBSYXZlbnMsIHNvIGhlIGtlZXBzIGEg
ZmluZ2VyIG9uIHRoZSBsZWFndWUmIzgyMTc7cyBwdWxzZS4gVGhlIGx1cmUgb2YgdGhlIE5GTCBt
aWdodCBzdGlsbCBiZSBzdHJvbmcuPC9wPjxwPkJ1dCBpZiBKaW0gSGFyYmF1Z2ggZmVlbHMgaGUm
IzgyMTc7cyBmb3VuZCB0aGUgdWx0aW1hdGUgY2FyZWVyIGNoYWxsZW5nZSwgaGUgc2VlbXMgdGhl
IHBlcmZlY3QgZm9pbCBmb3IgTWV5ZXIsIHdobyBpcyB0aHJlYXRlbmluZyBBbGFiYW1hJiM4MjE3
O3MgTmljayBTYWJhbiBmb3IgdGhlIG1hbnRsZSBhcyB0aGUgbmF0aW9uJiM4MjE3O3MgdG9wIGNv
YWNoLiA8L3A+PHA+VGhleSBtYXkgd2VyZSBib3JuIHNldmVuIG1vbnRocyBhcGFydCBpbiB0aGUg
c2FtZSBUb2xlZG8gaG9zcGl0YWwsIGJ1dCB0aGV5IHNlZW0gcG9sYXIgb3Bwb3NpdGVzIGluIHRl
cm1zIG9mIHBlcnNvbmFsaXR5LiBIYXJiYXVnaCBpcyBicmFzaCBhbmQgcXVpcmt5LCBNZXllciBt
ZWFzdXJlZCBhbmQgc3VwcmVtZWx5IGNvbmZpZGVudC4gTWV5ZXIgd291bGQgbmV2ZXIgY2xpbWIg
YSB0cmVlIGxpa2UgSGFyYmF1Z2ggZGlkIGluIEphbnVhcnkgZHVyaW5nIHRoZSByZWNydWl0aW5n
IG9mIGZvdXItc3RhciBjb3JuZXJiYWNrIERhdmlkIExvbmcuPC9wPjxwPkZpZWxkaW5nIGEgdGVh
bSBkZWNpbWF0ZWQgYnkgdGhlIHJlY3J1aXRpbmcgd29lcyBvZiBwcmVkZWNlc3NvciBCcmFkeSBI
b2tlLCBIYXJiYXVnaCBzdWZmZXJlZCBhIDQyLTEzIGxvc3MgdG8gT1NVIGluIEFubiBBcmJvciBs
YXN0IHllYXIuIEJ1dCBoZSYjODIxNztzIGNsb3NpbmcgdGhlIHRhbGVudCBnYXAgb24gT2hpbyBT
dGF0ZSwgd2hpY2ggbGVuZHMgd2VpZ2h0IHRvIHRoZSBwcmVtaXNlIHRoYW4gdGhlIEJ1Y2tleWVz
JiM4MjE3OyBkb21pbmFuY2UgaXMgb3Zlci48L3A+PHA+T24gbmF0aW9uYWwgc2lnbmluZyBkYXkg
aW4gRmVicnVhcnksIEhhcmJhdWdoIGJyb3VnaHQgaW4gRGVyZWsgSmV0ZXIsIFRvbSBCcmFkeSwg
UmljIEZsYWlyIGFuZCBKaW0gTGV5bGFuZCB0byBmZXRlIGEgY2xhc3MgcmFua2VkIGZvdXJ0aCBp
biB0aGUgbmF0aW9uLCBvbmUgc3BvdCBiZWhpbmQgT1NVLiBJbiBwcmVsaW1pbmFyeSByYW5raW5n
cyBmb3IgMjAxNywgdGhlIEJ1Y2tleWVzIGFyZSBzZWNvbmQsIHRoZSBXb2x2ZXJpbmVzIDEwdGgg
YXMgdGhlIHJlY3J1aXRpbmcgY29udGFjdCBwZXJpb2Qgb3BlbnMgU3VuZGF5LjwvcD48cD5UaGUg
V29sdmVyaW5lcyYjODIxNzsgMjAxNiByb3N0ZXIgaW5jbHVkZXMgNDMgZm91cnRoLSBhbmQgZmlm
dGgteWVhciBzZW5pb3JzLCBidXQgaXQgYWxzbyBmZWF0dXJlcyBnYW1lLWNoYW5nZXJzIGxpa2Ug
cmVjZWl2ZXJzIEFtYXJhIERhcmJvaCBhbmQgSmVodSBDaGVzc29uLCB0aWdodCBlbmQgSmFrZSBC
dXR0IGFuZCBsaW5lYmFja2VyL2RlZmVuc2l2ZSBiYWNrIEphYnJpbGwgUGVwcGVycywgd2hvIGhh
cyBsaW5lZCB1cCBhdCAxNSBkaWZmZXJlbnQgcG9zaXRpb25zIHRoaXMgc2Vhc29uLiBIYXJiYXVn
aCBoYXMgZXh0ZW5kZWQgdGhlIGJvdW5kYXJpZXMgb2YgTWljaGlnYW4mIzgyMTc7cyByZWNydWl0
aW5nIHRlcnJpdG9yeSBhbmQgaGUgYW5kIGhpcyBzdGFmZiBrbm93IGhvdyB0byBiZXN0IHVzZSB0
aGUgdGFsZW50IHdoZW4gdGhleSBnZXQgaXQuPC9wPjxwPlNhdHVyZGF5IHdpbGwgYmUgb25seSB0
aGUgMTF0aCB0aW1lIGluIHRoZSAxMTMgZ2FtZXMgZGF0aW5nIGJhY2sgdG8gMTg5NyB0aGF0IGJv
dGggdGVhbXMgaGF2ZSBiZWVuIGluIHRoZSB0b3AgZml2ZSBvZiB0aGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVz
cyBwb2xsLiBPU1UgYW5kIE1pY2hpZ2FuIGVudGVyIDEwLTEuIFdpdGggYSB2aWN0b3J5LCBNaWNo
aWdhbiB3aWxsIGVhcm4gdGhlIEJpZyBUZW4gRWFzdCBEaXZpc2lvbiB0aXRsZSBhbmQgYSBzcG90
IGluIG5leHQgU2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBsZWFndWUgY2hhbXBpb25zaGlwLiBPaGlvIFN0YXRl
JiM4MjE3O3MgcGxhY2UgaW4gdGhhdCBnYW1lIGhpbmdlcyBvbiBpdHMgdmljdG9yeSBhbmQgYSBQ
ZW5uIFN0YXRlIGxvc3MgdG8gTWljaGlnYW4gU3RhdGUsIGJ1dCBpZiBpdCBkZWZlYXRzIHRoZSBX
b2x2ZXJpbmVzLCBhIGJlcnRoIGluIHRoZSBmb3VyLXRlYW0gQ29sbGVnZSBGb290YmFsbCBQbGF5
b2ZmIGlzIHN0aWxsIHBvc3NpYmxlLjwvcD48cD5XaXRoIEhhcmJhdWdoIGFuZCBNZXllciBhdCB0
aGUgaGVsbSwgdGhlIHJpdmFscnkgc2VlbXMgcG9pc2VkIHRvIHJldHVybiB0byB0aGUgaGlnaC1z
dGFrZXMgbGV2ZWwgbW9zdCByZWNlbnRseSBzZWVuIGluIDIwMDYsIHdoZW4gTm8uIDEgT1NVIGJl
YXQgTm8uIDIgTWljaGlnYW4gNDItMzkgYW5kIGVhcm5lZCBhIHRyaXAgdG8gdGhlIEJDUyBuYXRp
b25hbCBjaGFtcGlvbnNoaXAuIEJvdGggdGVhbXMgY2FtZSBpbiB1bmRlZmVhdGVkLiBTY2hlbWJl
Y2hsZXIgZGllZCBhdCBhZ2UgNzcgb24gdGhlIGV2ZSBvZiB0aGUgZ2FtZS4gVGhlIGNsYXNzaWMg
d2FzIHRoZSBzdWJqZWN0IG9mIGEgcmVjZW50IHNwZWNpYWwgb24gdGhlIEJpZyBUZW4gTmV0d29y
ay48L3A+PHA+U3VjaCBzaG93ZG93bnMgbWlnaHQgbm8gbG9uZ2VyIGNvbWUgb25jZSBldmVyeSAx
MCB5ZWFycy4gU3VjaCBpbXBsaWNhdGlvbnMgY291bGQgYmVjb21lIGNvbW1vbnBsYWNlLjwvcD48
cD5PaGlvIFN0YXRlIGp1bmlvciBsaW5lYmFja2VyIENocmlzIFdvcmxleSBjYW4mIzgyMTc7dCBp
bWFnaW5lIHBsYXlpbmcgaW4gYW4gZXJhIHdoZW4gTWljaGlnYW4gZG9taW5hdGVkIHRoZSByaXZh
bHJ5IGxpa2UgaW4gdGhlIENvb3BlciB5ZWFycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0dvb2QgdGhpbmcgSSBk
aWRuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSB0byB3aXRuZXNzIGFsbCB0aG9zZSBsb3NzZXMsJiM4MjIxOyBXb3Js
ZXkgc2FpZC4gJiM4MjIwO0dvZCB3b3JrcyBpbiBteXN0ZXJpb3VzIHdheXMgYW5kIEhlIHdvcmtl
ZCBwZXJmZWN0bHkgZm9yIG1lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QXMgbG9uZyBhcyBNZXllciBpcyB3ZWFy
aW5nIHNjYXJsZXQgYW5kIGdyYXkgYW5kIEhhcmJhdWdoIGlzIGNsYWQgaW4gbWFpemUgYW5kIGJs
dWUsIEdvZCBtaWdodCBiZWNvbWUgYW4gaW1wYXJ0aWFsIG9ic2VydmVyIG9uY2UgYWdhaW4uPC9w
PjxwPk1hcmxhIFJpZGVub3VyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptcmlk
ZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNv
bTwvYT4uIFJlYWQgaGVyIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9tYXJs
YSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9tYXJsYTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24g
VHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSiIg
dGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.