Marla Ridenour: With Urban Meyer and Jim Harbaugh in charge, periods of dominance in Ohio State-Michigan rivalry might end

PHA+Rm9ybWVyIE9oaW8gU3RhdGUgY29hY2ggSmltIFRyZXNzZWwga25ldyB0aGUgc2lnbmlmaWNh
bmNlLiBBZnRlciBiZWF0aW5nIE1pY2hpZ2FuIGluIHRoZSBmaXJzdCBvZiAxMCBtZWV0aW5ncyBk
dXJpbmcgaGlzIHRlbnVyZSwgVHJlc3NlbCBzdG9vZCBpbiB0aGUgY29ybmVyIG9mIHRoZSBpbnRl
cnZpZXcgcm9vbSBpbiBBbm4gQXJib3IgY2x1dGNoaW5nIGhpcyB0d28gdGVlbmFnZSBkYXVnaHRl
cnMgdGlnaHRseSBhbmQgc2lnaGluZywgJiM4MjIwO09oLCBib3kuIE9oLCBib3kuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5JdCBpcyBhIG1lbnRhbCBwaWN0dXJlIEkgd2lsbCBuZXZlciBmb3JnZXQuPC9wPjxwPlRo
YXQgZGF5LCBOb3YuIDI0LCAyMDAxLCB3YXMgd2hlbiB0aGUgcGVuZHVsdW0gc3d1bmcgYmFjayBp
biBPaGlvIFN0YXRlJiM4MjE3O3MgZmF2b3IuPC9wPjxwPkZyb20gMTk4OCB1bnRpbCB0aGF0IGFm
dGVybm9vbiwgTWljaGlnYW4gaGFkIG93bmVkIE9TVS4gRmFjaW5nIFVNIGNvYWNoZXMgQm8gU2No
ZW1iZWNobGVyIGFuZCBMbG95ZCBDYXJyLCBCdWNrZXllcyBjb2FjaCBKb2huIENvb3BlciB3ZW50
IDItMTAtMSBhZ2FpbnN0IFRoZSBUZWFtIFVwIE5vcnRoIGV2ZW4gd2hlbiBoZSBoYWQgcm9zdGVy
cyBsb2FkZWQgd2l0aCBORkwgdGFsZW50LjwvcD48cD5CdXQgc2luY2UgVHJlc3NlbCYjODIxNztz
IHZpY3RvcmlvdXMgZGVidXQsIE9oaW8gU3RhdGUgaXMgMTMtMiAoaW5jbHVkaW5nIGEgdmFjYXRl
ZCB2aWN0b3J5KS4gVHJlc3NlbCBsb3N0IG9ubHkgb25jZSwgdGhlIG90aGVyIGRlZmVhdCBzdWZm
ZXJlZCBieSBpbnRlcmltIGNvYWNoIEx1a2UgRmlja2VsbCBpbiAyMDExLiBPU1UgY29hY2ggVXJi
YW4gTWV5ZXIgcHV0cyBoaXMgNC0wIHJlY29yZCBvbiB0aGUgbGluZSBTYXR1cmRheSB3aGVuIHRo
ZSBOby4gMiBCdWNrZXllcyBtZWV0IHRoZSBOby4gMyBXb2x2ZXJpbmVzIGluIE9oaW8gU3RhZGl1
bS48L3A+PHA+SXQgY291bGQgYmUgYSBuZXcgZGF3biBmb3IgdGhlIG1vc3Qgc3RvcmllZCByaXZh
bHJ5IGluIGFsbCBvZiBzcG9ydHMsIHBlcmhhcHMgYSByZWJpcnRoIG9mIHRoZSBpbmZhbW91cyBU
ZW4gWWVhciBXYXIgb2YgT2hpbyBTdGF0ZSBjb2FjaCBXb29keSBIYXllcyBhbmQgU2NoZW1iZWNo
bGVyLiBUaGUgdGVhbXMgc3BsaXQgNS01IGluIHRoYXQgc3BhbiBmcm9tIDE5NjktNzggYW5kIG9u
bHkgb25jZSwgaW4gdGhlIGxhc3QgZ2FtZSwgd2FzIG9uZSBvZiB0aGUgdHdvIG5vdCByYW5rZWQg
aW4gdGhlIHRvcCBmaXZlIGJ5IHRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzLjwvcD48cD5JJiM4MjE3O20g
bm90IHNvIHN1cmUgd2hldGhlciB0aGlzIGlzIHRoZSBiZWdpbm5pbmcgb2YgVGVuIFllYXIgV2Fy
IDIuMCwgb25seSBiZWNhdXNlIEkgd29uZGVyIGlmIE1pY2hpZ2FuIGNvYWNoIEppbSBIYXJiYXVn
aCB3aWxsIGJlIHRoZXJlIHRoYXQgbG9uZy4gQSBmb3JtZXIgcXVhcnRlcmJhY2sgZm9yIFNjaGVt
YmVjaGxlciBpbiB0aGUgMTk4MHMsIEhhcmJhdWdoIGlzIGluIGhpcyBzZWNvbmQgc2Vhc29uLiBC
ZWZvcmUgaGUgYXJyaXZlZCBhdCBVTSwgSGFyYmF1Z2ggc3BlbnQgZm91ciB5ZWFycyBkaXJlY3Rp
bmcgdGhlIFNhbiBGcmFuY2lzY28gNDllcnMuIEhlIHR1cm5zIDUzIG5leHQgbW9udGguIEhpcyBi
cm90aGVyIEpvaG4gY29hY2hlcyB0aGUgQmFsdGltb3JlIFJhdmVucywgc28gaGUga2VlcHMgYSBm
aW5nZXIgb24gdGhlIGxlYWd1ZSYjODIxNztzIHB1bHNlLiBUaGUgbHVyZSBvZiB0aGUgTkZMIG1p
Z2h0IHN0aWxsIGJlIHN0cm9uZy48L3A+PHA+QnV0IGlmIEppbSBIYXJiYXVnaCBmZWVscyBoZSYj
ODIxNztzIGZvdW5kIHRoZSB1bHRpbWF0ZSBjYXJlZXIgY2hhbGxlbmdlLCBoZSBzZWVtcyB0aGUg
cGVyZmVjdCBmb2lsIGZvciBNZXllciwgd2hvIGlzIHRocmVhdGVuaW5nIEFsYWJhbWEmIzgyMTc7
cyBOaWNrIFNhYmFuIGZvciB0aGUgbWFudGxlIGFzIHRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7cyB0b3AgY29h
Y2guIDwvcD48cD5UaGV5ICB3ZXJlIGJvcm4gc2V2ZW4gbW9udGhzIGFwYXJ0IGluIHRoZSBzYW1l
IFRvbGVkbyBob3NwaXRhbCwgYnV0IHRoZXkgc2VlbSBwb2xhciBvcHBvc2l0ZXMgaW4gdGVybXMg
b2YgcGVyc29uYWxpdHkuIEhhcmJhdWdoIGlzIGJyYXNoIGFuZCBxdWlya3ksIE1leWVyIG1lYXN1
cmVkIGFuZCBzdXByZW1lbHkgY29uZmlkZW50LiBNZXllciB3b3VsZCBuZXZlciBjbGltYiBhIHRy
ZWUgbGlrZSBIYXJiYXVnaCBkaWQgaW4gSmFudWFyeSBkdXJpbmcgdGhlIHJlY3J1aXRpbmcgb2Yg
Zm91ci1zdGFyIGNvcm5lcmJhY2sgRGF2aWQgTG9uZy48L3A+PHA+RmllbGRpbmcgYSB0ZWFtIGRl
Y2ltYXRlZCBieSB0aGUgcmVjcnVpdGluZyB3b2VzIG9mIHByZWRlY2Vzc29yIEJyYWR5IEhva2Us
IEhhcmJhdWdoIHN1ZmZlcmVkIGEgNDItMTMgbG9zcyB0byBPU1UgaW4gQW5uIEFyYm9yIGxhc3Qg
eWVhci4gQnV0IGhlJiM4MjE3O3MgY2xvc2luZyB0aGUgdGFsZW50IGdhcCBvbiBPaGlvIFN0YXRl
LCB3aGljaCBsZW5kcyB3ZWlnaHQgdG8gdGhlIHByZW1pc2UgdGhhdCB0aGUgQnVja2V5ZXMmIzgy
MTc7IGRvbWluYW5jZSBpcyBvdmVyLjwvcD48cD5PbiBuYXRpb25hbCBzaWduaW5nIGRheSBpbiBG
ZWJydWFyeSwgSGFyYmF1Z2ggYnJvdWdodCBpbiBEZXJlayBKZXRlciwgVG9tIEJyYWR5LCBSaWMg
RmxhaXIgYW5kIEppbSBMZXlsYW5kIHRvIGZldGUgYSBjbGFzcyByYW5rZWQgZm91cnRoIGluIHRo
ZSBuYXRpb24sIG9uZSBzcG90IGJlaGluZCBPU1UuIEluIHByZWxpbWluYXJ5IHJhbmtpbmdzIGZv
ciAyMDE3LCB0aGUgQnVja2V5ZXMgYXJlIHNlY29uZCwgdGhlIFdvbHZlcmluZXMgMTB0aCBhcyB0
aGUgcmVjcnVpdGluZyBjb250YWN0IHBlcmlvZCBvcGVucyBTdW5kYXkuPC9wPjxwPlRoZSBXb2x2
ZXJpbmVzJiM4MjE3OyAyMDE2IHJvc3RlciBpbmNsdWRlcyA0MyBmb3VydGgtIGFuZCBmaWZ0aC15
ZWFyIHNlbmlvcnMsIGJ1dCBpdCBhbHNvIGZlYXR1cmVzIGdhbWUtY2hhbmdlcnMgbGlrZSByZWNl
aXZlcnMgQW1hcmEgRGFyYm9oIGFuZCBKZWh1IENoZXNzb24sIHRpZ2h0IGVuZCBKYWtlIEJ1dHQg
YW5kIGxpbmViYWNrZXIvZGVmZW5zaXZlIGJhY2sgSmFicmlsbCBQZXBwZXJzLCB3aG8gaGFzIGxp
bmVkIHVwIGF0IDE1IGRpZmZlcmVudCBwb3NpdGlvbnMgdGhpcyBzZWFzb24uIEhhcmJhdWdoIGhh
cyBleHRlbmRlZCB0aGUgYm91bmRhcmllcyBvZiBNaWNoaWdhbiYjODIxNztzIHJlY3J1aXRpbmcg
dGVycml0b3J5IGFuZCBoZSBhbmQgaGlzIHN0YWZmIGtub3cgaG93IHRvIGJlc3QgdXNlIHRoZSB0
YWxlbnQgd2hlbiB0aGV5IGdldCBpdC48L3A+PHA+U2F0dXJkYXkgd2lsbCBiZSBvbmx5IHRoZSAx
MXRoIHRpbWUgaW4gdGhlIDExMyBnYW1lcyBkYXRpbmcgYmFjayB0byAxODk3IHRoYXQgYm90aCB0
ZWFtcyBoYXZlIGJlZW4gaW4gdGhlIHRvcCBmaXZlIG9mIHRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIHBv
bGwuIE9TVSBhbmQgTWljaGlnYW4gZW50ZXIgMTAtMS4gV2l0aCBhIHZpY3RvcnksIE1pY2hpZ2Fu
IHdpbGwgZWFybiB0aGUgQmlnIFRlbiBFYXN0IERpdmlzaW9uIHRpdGxlIGFuZCBhIHNwb3QgaW4g
bmV4dCBTYXR1cmRheSYjODIxNztzIGxlYWd1ZSBjaGFtcGlvbnNoaXAuIE9oaW8gU3RhdGUmIzgy
MTc7cyBwbGFjZSBpbiB0aGF0IGdhbWUgaGluZ2VzIG9uIGl0cyB2aWN0b3J5IGFuZCBhIFBlbm4g
U3RhdGUgbG9zcyB0byBNaWNoaWdhbiBTdGF0ZSwgYnV0IGlmIGl0IGRlZmVhdHMgdGhlIFdvbHZl
cmluZXMsIGEgYmVydGggaW4gdGhlIGZvdXItdGVhbSBDb2xsZWdlIEZvb3RiYWxsIFBsYXlvZmYg
aXMgc3RpbGwgcG9zc2libGUuPC9wPjxwPldpdGggSGFyYmF1Z2ggYW5kIE1leWVyIGF0IHRoZSBo
ZWxtLCB0aGUgcml2YWxyeSBzZWVtcyBwb2lzZWQgdG8gcmV0dXJuIHRvIHRoZSBoaWdoLXN0YWtl
cyBsZXZlbCBtb3N0IHJlY2VudGx5IHNlZW4gaW4gMjAwNiwgd2hlbiBOby4gMSBPU1UgYmVhdCBO
by4gMiBNaWNoaWdhbiA0Mi0zOSBhbmQgZWFybmVkIGEgdHJpcCB0byB0aGUgQkNTIG5hdGlvbmFs
IGNoYW1waW9uc2hpcC4gQm90aCB0ZWFtcyBjYW1lIGluIHVuZGVmZWF0ZWQuIFNjaGVtYmVjaGxl
ciBkaWVkIGF0IGFnZSA3NyBvbiB0aGUgZXZlIG9mIHRoZSBnYW1lLiBUaGUgY2xhc3NpYyB3YXMg
dGhlIHN1YmplY3Qgb2YgYSByZWNlbnQgc3BlY2lhbCBvbiB0aGUgQmlnIFRlbiBOZXR3b3JrLjwv
cD48cD5TdWNoIHNob3dkb3ducyBtaWdodCBubyBsb25nZXIgY29tZSBvbmNlIGV2ZXJ5IDEwIHll
YXJzLiBTdWNoIGltcGxpY2F0aW9ucyBjb3VsZCBiZWNvbWUgY29tbW9ucGxhY2UuPC9wPjxwPk9o
aW8gU3RhdGUganVuaW9yIGxpbmViYWNrZXIgQ2hyaXMgV29ybGV5IGNhbiYjODIxNzt0IGltYWdp
bmUgcGxheWluZyBpbiBhbiBlcmEgd2hlbiBNaWNoaWdhbiBkb21pbmF0ZWQgdGhlIHJpdmFscnkg
bGlrZSBpbiB0aGUgQ29vcGVyIHllYXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7R29vZCB0aGluZyBJIGRpZG4m
IzgyMTc7dCBoYXZlIHRvIHdpdG5lc3MgYWxsIHRob3NlIGxvc3NlcywmIzgyMjE7IFdvcmxleSBz
YWlkLiAmIzgyMjA7R29kIHdvcmtzIGluIG15c3RlcmlvdXMgd2F5cyBhbmQgSGUgd29ya2VkIHBl
cmZlY3RseSBmb3IgbWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BcyBsb25nIGFzIE1leWVyIGlzIHdlYXJpbmcg
c2NhcmxldCBhbmQgZ3JheSBhbmQgSGFyYmF1Z2ggaXMgY2xhZCBpbiBtYWl6ZSBhbmQgYmx1ZSwg
R29kIG1pZ2h0IGJlY29tZSBhbiBpbXBhcnRpYWwgb2JzZXJ2ZXIgb25jZSBhZ2Fpbi48L3A+PHA+
TWFybGEgUmlkZW5vdXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1yaWRlbm91
ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bXJpZGVub3VyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9h
Pi4gUmVhZCBoZXIgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL21hcmxhIiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL21hcmxhPC9hPi4gRm9sbG93IGhlciBvbiBUd2l0
dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTVJpZGVub3VyQUJKIiB0YXJn
ZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSjwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.