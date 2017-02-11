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Men: Maryland 86, Ohio State 77

Maryland 86, Ohio State 77: Terrapins end losing streak, complete sweep of Buckeyes

By David Ginsburg
Associated Press

Published: February 11, 2017 - 06:36 PM
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Maryland forward Justin Jackson (left) drives around Ohio State forward Jae'Sean Tate in the first half of a game, Saturday in College Park, Md. (AP Photo/Patrick Semansky)


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