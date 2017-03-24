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NCAA Women’s Tournament: Notre Dame 99, Ohio State 76

NCAA women’s tournament: No. 1 seed Notre Dame routs Ohio State 99-76 in Sweet 16

By Gary B. Graves
Associated Press

Published: March 24, 2017 - 09:55 PM

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