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Nebraska 58, Ohio State 57

Nebraska 58, Ohio State 57: Cornhuskers rally past Buckeyes

By Mitch Stacy
Associated Press

Published: February 18, 2017 - 09:08 PM
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Ohio State guard C.J. Jackson, front, works for a loose ball against Nebraska forward Michael Jacobson during the first half of an NCAA college basketball game in Columbus, Ohio, Saturday, Feb. 18, 2017. (AP Photo/Paul Vernon)


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