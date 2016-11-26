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No. 2 Ohio State 30, No. 3 Michigan 27 (2 OT): Curtis Samuel delivers game-winner for Buckeyes in second overtime

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: November 26, 2016 - 04:26 PM | Updated: November 26, 2016 - 08:19 PM
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Ohio State players and fans celebrate their win over Michigan in a game Saturday in Columbus. Ohio State beat Michigan 30-27 in double overtime. (AP Photo/Jay LaPrete)


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