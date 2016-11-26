All CATEGORIES
☰ Menu

No. 2 Ohio State 30, no. 3 Michigan 27

No. 2 Ohio State 30, No. 3 Michigan 27 (2 OT): Curtis Samuel delivers game-winner for Buckeyes in second overtime

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: November 26, 2016 - 04:26 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ohio State players and fans celebrate their win over Michigan in a game Saturday in Columbus. Ohio State beat Michigan 30-27 in double overtime. (AP Photo/Jay LaPrete)


MORE IN SPORTS

Cavaliers coach Tyronn Lue calls J.R. Smith’s mental lapse an ‘embarrassing moment’

INDEPENDENCE: The fact J.R. Smith wandered off the floor during Tuesday’s embarrassing loss to the Milwaukee Bucks, then compounded matters by wearing a ski mask afterwards and playing dumb about it speaks to a larger issue facing the Cavaliers’ title defense.

As former first-round pick might get chance to start, Browns guard Jonathan Cooper hopes injuries, disappointment behind him
cavs30_09
Bucks 118, Cavaliers 101: Giannis Antetokounmpo leads Bucks past defenseless Cavs
zwomen01_06
Women’s basketball/Bucknell 61, University of Akron 47: Zips doomed by poor second half in loss to Bison
Perry ready to play two-time defending champion Cincinnati La Salle in Division II state football title game Thursday - 7:26 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next