All CATEGORIES
☰ Menu

No. 2 Ohio State 30, no. 3 Michigan 27

No. 2 Ohio State 30, No. 3 Michigan 27 (2 OT): Curtis Samuel delivers game-winner for Buckeyes in second overtime

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: November 26, 2016 - 04:26 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ohio State players and fans celebrate their win over Michigan in a game Saturday in Columbus. Ohio State beat Michigan 30-27 in double overtime. (AP Photo/Jay LaPrete)


MORE IN SPORTS

browns01_01 Michael Dwyer - AP
As former first-round pick might get chance to start, Browns guard Jonathan Cooper hopes injuries and disappointment are behind him

BEREA: When Jonathan Cooper tore the plantar fascia in his foot on the first day of training camp with the New England Patriots, he tried to fight off the discouragement.

cavs01_02
Cavaliers coach Tyronn Lue calls J.R. Smith’s mental lapse an ‘embarrassing moment’
perry01
Perry ready to play two-time defending champion Cincinnati La Salle in Division II state football title game Thursday
zwomen01_06
Women’s basketball/Bucknell 61, University of Akron 47: Zips doomed by poor second half in loss to Bison
University of Akron 95, Adrian College 41: Zips find their range and cruise to easy win over Bulldogs
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next