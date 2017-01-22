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Men’s basketball: Northwestern 74, Ohio State 72

Northwestern 74, Ohio State 72: Wildcats top Buckeyes in Columbus for first time since 1977

By Mitch Stacy
Associated Press

Published: January 22, 2017 - 04:08 PM
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Ohio State's Trevor Thompson, left, posts up against Northwestern's Gavin Skelly during the first half of an NCAA college basketball game Sunday, Jan. 22, 2017, in Columbus, Ohio. (AP Photo/Jay LaPrete)


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