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No. 2 Ohio State 17, Michigan State 16

Ohio State 17, Michigan State 16

Published: December 29, 2016 - 08:38 PM | Updated: December 30, 2016 - 08:39 AM
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Ohio State's Mike Weber (right) rushes against Michigan State's Raequan Williams during the second half of a game, Nov. 19, in East Lansing, Mich. Ohio State won 17-16. (AP Photo/Al Goldis)

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