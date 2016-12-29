Ohio State 30, Michigan 27 (2 OT)

PHA+Q3VydGlzIFNhbXVlbCB3aWxsZWQgT2hpbyBTdGF0ZSAmIzgyMzI7dG8gYSAzMC0yNyBpbnN0
YW50LWNsYXNzaWMsIGRvdWJsZS1vdmVydGltZSB2aWN0b3J5IG92ZXIgTm8uIDMgTWljaGlnYW4g
YXQgT2hpbyBTdGFkaXVtIHRoYXQgdWx0aW1hdGVseSBjbGluY2hlZCBhIHNwb3QgaW4gdGhlIENv
bGxlZ2UgRm9vdGJhbGwgUGxheW9mZiBmb3IgdGhlIEJ1Y2tleWVzLjwvcD48cD5TYW11ZWwmIzgy
MTc7cyAxNS15YXJkIHJ1biBhcm91bmQgdGhlIGxlZnQgZW5kIHNlYWxlZCB0aGUgd2luIGluIHRo
ZSBzZWNvbmQgb3ZlcnRpbWUgZm9yIE5vLiAyIE9oaW8gU3RhdGUgKDExLTEsIDgtMSkuPC9wPjxw
Pk1pY2hpZ2FuIGNvYWNoIEppbSBIYXJiYXVnaCBibGFzdGVkIHRoZSByZWZzIGFuZCB0aGUgQnVj
a2V5ZXMgbWFuYWdlZCBqdXN0IDgxIHlhcmRzIG9mIG9mZmVuc2UgaW4gdGhlIGZpcnN0IGhhbGYs
IGJ1dCB3aGVuIE9oaW8gU3RhdGUgbmVlZGVkIGhpbSBtb3N0LCBTYW11ZWwgY2FtZSB0byB0aGUg
cmVzY3VlLjwvcD48cD5IaXMgMTgteWFyZCBydXNoIHRvIHN0YXJ0IHRoZSBmaXJzdCBvdmVydGlt
ZSBjYW1lIG9uZSBwbGF5IGJlZm9yZSBKLlQuIEJhcnJldHQgKDMwIGNhcnJpZXMsIDEyNSB5YXJk
cykgcnVtYmxlZCBpbiBmcm9tIDcgeWFyZHMgb3V0LiBIaXMgVGFzbWFuaWFuIGRldmlsLWxpa2Ug
cnVuIG9uIHRoaXJkLWFuZC05IGZyb20gdGhlIE1pY2hpZ2FuIDI0IHNldCB1cCBhIGtleSBmb3Vy
dGgtZG93biBjb252ZXJzaW9uLiA8L3A+PHA+T24gdGhlIHBsYXksIFNhbXVlbCBjYXVnaHQgYSBz
Y3JlZW4gdG8gdGhlIHJpZ2h0LCBicm9rZSBiYWNrIHRvIHRoZSBtaWRkbGUsIHRyaWVkIHRvIGdv
IHRvIHRoZSByaWdodCBhbmQgdGhlbiBicm9rZSBiYWNrIGxlZnQgdG8gc2V0IHVwIGZvdXJ0aC1h
bmQtMS4gPC9wPjxwPkJhcnJldHQgY29udmVydGVkLiBTYW11ZWwgc2NvcmVkIGFmdGVyIHRoYXQg
YW5kIG9uZSBvZiB0aGUgc2luZ2xlIGdyZWF0ZXN0IGdhbWVzICYjODIxMjsgYW5kIHRoZSBvbmx5
IG9uZSB0byBnbyBpbnRvIG92ZXJ0aW1lICYjODIxMjsgaW4gdGhlIDExMy15ZWFyIHJpdmFscnkg
d2FzIHdvbiBieSB0aGUgQnVja2V5ZXMuPC9wPjxwPlNhbXVlbCBmaW5pc2hlZCB3aXRoIDU0IHlh
cmRzIHJ1c2hpbmcgYW5kIGFub3RoZXIgMzIgcmVjZWl2aW5nLCBidXQgd2FzIHRoZSBoZWFydCBh
bmQgc291bCBvZiBhbiBPaGlvIFN0YXRlIHRlYW0gdGhhdCBuZXZlciBxdWl0IGFnYWluc3QgTWlj
aGlnYW4gKDEwLTIsIDctMikgZXZlbiB0aG91Z2ggdGhlIFdvbHZlcmluZXMgYXJndWFibHkgcGxh
eWVkIGJldHRlciBtb3N0IG9mIHRoZSBhZnRlcm5vb24uIDwvcD48cD5UaGUgT2hpbyBTdGF0ZSBk
ZWZlbnNlIGludGVyY2VwdGVkIHR3byBwYXNzZXMgZnJvbSBXb2x2ZXJpbmVzIHF1YXJ0ZXJiYWNr
IFdpbHRvbiBTcGVpZ2h0ICgyMy1vZi0zNiwgMjE5IHlhcmRzLCB0d28gdG91Y2hkb3ducykgYW5k
IGhlbGQgYSB0ZWFtIHRoYXQgYXZlcmFnZWQgNDUxLjEgeWFyZHMgb24gb2ZmZW5zZSB0byAzMTAu
IFRoZSBmaXJzdCBpbnRlcmNlcHRpb24gd2FzIHJldHVybmVkIGZvciBhIHRvdWNoZG93biBieSBz
YWZldHkgTWFsaWsgSG9va2VyIGZvciBPU1UmIzgyMTc7cyBvbmx5IHNjb3JlIG9mIHRoZSBmaXJz
dCBoYWxmLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.