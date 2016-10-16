All CATEGORIES
☰ Menu

Ohio State 30, Wisconsin 23 (OT)

Ohio State 30, Wisconsin 23 (OT): Defense saves No. 2 Buckeyes

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 16, 2016 - 12:01 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ohio State quarterback J.T. Barrett (16) scrambles against Wisconsin's D'Cota Dixon during the first half of an NCAA college football game Saturday, Oct. 15, 2016, in Madison, Wis. (AP Photo/Andy Manis)


MORE IN SPORTS

browns18cut_01 James Kenney - AP
Browns coach Hue Jackson on QB Cody Kessler: ‘This guy’s playing as good as I’ve had in a long time’

BEREA: Coach Hue Jackson is starting to look wiser by the week for telling fans “trust me” when the Browns drafted rookie quarterback Cody Kessler in the third round.

cavs18cut_01
Cavaliers coach Tyronn Lue wants J.R. Smith to get his due in Columbus
Indians notebook: Indians were prepared for bullpen night in Game 3 - 4:51 PM
Indians manager Terry Francona had busy Game 3 dealing with bullpen, dental situations - 4:40 PM
University of Akron football: Zips looking forward after controversy, clubbing from Western Michigan - 4:29 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next