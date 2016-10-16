All CATEGORIES
☰ Menu

Ohio State 30, Wisconsin 23 (OT)

Ohio State 30, Wisconsin 23 (OT): Defense saves No. 2 Buckeyes

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 16, 2016 - 12:01 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ohio State quarterback J.T. Barrett (16) scrambles against Wisconsin's D'Cota Dixon during the first half of an NCAA college football game Saturday, Oct. 15, 2016, in Madison, Wis. (AP Photo/Andy Manis)


MORE IN SPORTS

tribe19cut_03 Charlie Riedel - AP
ALCS/Blue Jays 5, Indians 1: Aaron Sanchez outpitches Corey Kluber to force Game 5 - 9:11 AM

TORONTO: The Indians struggled to hit starting pitcher Aaron Sanchez and failed to close out a four-game sweep, falling to the Toronto Blue Jays 5-1 in Game 4 of the American League Championship Series on Tuesday at Rogers Centre.

cavs19cut_01
Wizards 96, Cavaliers 91: Cavs finish preseason with loss but in good health
tsider19cut_05
Indians manager Terry Francona had busy Game 3 dealing with bullpen, dental situations
Indians notebook: Indians were prepared for bullpen night in Game 3
browns19cut_01
Browns injury updates: Doctors don’t believe Robert Griffin III needs surgery, Jordan Poyer out of hospital, Joel Bitonio, Austin Reiter have surgery
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next