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Ohio State 30, Wisconsin 23 (OT)

Ohio State 30, Wisconsin 23 (OT): Defense saves No. 2 Buckeyes

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 16, 2016 - 12:01 AM
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Ohio State quarterback J.T. Barrett (16) scrambles against Wisconsin's D'Cota Dixon during the first half of an NCAA college football game Saturday, Oct. 15, 2016, in Madison, Wis. (AP Photo/Andy Manis)


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