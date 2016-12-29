All CATEGORIES
☰ Menu

No. 2 Ohio State 38, Indiana 17

Ohio State 38, Indiana 17

Published: December 29, 2016 - 08:38 PM | Updated: December 30, 2016 - 08:38 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ohio State Buckeyes quarterback J.T. Barrett, (left) tries for the goal line against Indiana defensive back Tony Fields (19) and linebacker Tegray Scales (8) in the third quarter, Oct. 8 at Ohio Stadium in Columbus. Ohio State won, 38-17. (Eric Albrecht/Columbus Dispatch/TNS)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs02web Phil Long - AP
Cavaliers point guard Kyrie Irving’s assist totals rising as he focuses less on them - 11:06 PM

CHARLOTTE, N.C.: Shortly after taking over as head coach, one of Tyronn Lue’s first missions was convincing Kyrie Irving to block out the noise.

NBA: Hawks earn last-second points, victory over Spurs - 11:06 PM
NFL roundup: New England Patriots secure playoff home-field advantage with win - 11:04 PM
browns02_28
Browns owner Jimmy Haslam vows to stick with coach Hue Jackson, front office after worst season in franchise history
osufoot01_17
Marla Ridenour: Warning signs of October and November prove to be grim realities as Clemson rolls over Ohio State 31-0
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next