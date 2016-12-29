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No. 2 Ohio State 38, Indiana 17

Ohio State 38, Indiana 17

Published: December 29, 2016 - 08:38 PM | Updated: December 30, 2016 - 08:38 AM
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Ohio State Buckeyes quarterback J.T. Barrett, (left) tries for the goal line against Indiana defensive back Tony Fields (19) and linebacker Tegray Scales (8) in the third quarter, Oct. 8 at Ohio Stadium in Columbus. Ohio State won, 38-17. (Eric Albrecht/Columbus Dispatch/TNS)

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