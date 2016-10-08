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No. 2 Ohio State 38, Indiana 17

Ohio State 38, Indiana 17: Buckeyes again struggle to put away underdog Hoosiers

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: October 8, 2016 - 08:54 PM
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Ohio State running back Mike Weber scores a touchdown against Indiana during the first half of an NCAA college football game Saturday, Oct. 8, 2016, in Columbus, Ohio. (AP Photo/Jay LaPrete)

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