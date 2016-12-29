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No. 4 Ohio State 48, Tulsa 3

Ohio State 48, Tulsa 3

Published: December 29, 2016 - 08:33 PM | Updated: December 30, 2016 - 08:38 AM
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Ohio State defensive end Sam Hubbard (left) and defensive end Jalyn Holmes, celebrate their sack against Tulsa quarterback Dane Evans during the first half of a game, Sept. 10, in Columbus. (AP Photo/Jay LaPrete)

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