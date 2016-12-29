Ohio State 58, Rutgers 0

PHA+Si5ULiBCYXJyZXR0IHRocmV3IGZvdXIgdG91Y2hkb3duIHBhc3NlcyBiZWZvcmUgJiM4MjMy
O2V4aXRpbmcgbGF0ZSBpbiB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlciB0byBsZWFkIE9oaW8gU3RhdGUgdG8g
YSA1OC0wIHdpbiBvdmVyIFJ1dGdlcnMgaW4gdGhlIEJpZyBUZW4gb3BlbmVyIGF0IE9oaW8gU3Rh
ZGl1bS48L3A+PHA+VGhlIGZvdXIgdG91Y2hkb3ducyBwdXNoZWQgaGltIHBhc3QgQm9iYnkgSG95
aW5nICg1NywgMTk5Mi05NSkgaW50byBmaXJzdCBwbGFjZSBpbiBzY2hvb2wgYW5uYWxzIGFuZCBh
ZGRlZCB0byBhbiBhbHJlYWR5IGphbS1wYWNrZWQgcmVzdW1lLiA8L3A+PHA+QmFycmV0dCBjb21w
bGV0ZWQgMjEtb2YtMjkgcGFzc2VzIGZvciAyMzggeWFyZHMuPC9wPjxwPkhlIHRocmV3IHRvdWNo
ZG93biBwYXNzZXMgdG8gRG9udHJlIFdpbHNvbiwgVGVycnkgTWNMYXVyaW4sIE1hcmN1cyBCYXVn
aCBhbmQgQ3VydGlzIFNhbXVlbCB0byBzZXQgdGhlIG1hcmsuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIx
NztzIGEgY3JhenkgdGhpbmcsJiM4MjIxOyBCYXJyZXR0IHNhaWQuICYjODIyMDtJIHNheSB0aGlz
IGFsbCB0aGUgdGltZS4gSSYjODIxNzttIGp1c3QgYSBjYXQgZnJvbSBXaWNoaXRhIEZhbGxzLCBU
ZXhhcywgd2hvIGRpZG4mIzgyMTc7dCBrbm93IG11Y2ggYWJvdXQgT2hpbyBTdGF0ZSBiZWZvcmUg
Y29hY2ggW1VyYmFuXSBNZXllciBnb3QgaGVyZS4gSSYjODIxNzttIGxlYXJuaW5nIG9uIHRoZSBm
bHkgYWJvdXQgYWxsIHRoZSBoaXN0b3J5IGFuZCB0aGUgZ3JlYXQgdGhpbmdzIHRoYXQgYXJlIGEg
cGFydCBvZiBPaGlvIFN0YXRlLiBXaXRoIHRoYXQsIEkgd2FzbiYjODIxNzt0IGNoYXNpbmcgYW55
Ym9keSBieSBhbnkgbWVhbnMuIEl0IHdhcyBqdXN0IGxlYXJuaW5nIG9uIHRoZSBmbHkgYW5kIGdp
dmluZyBncmVhdCByZXNwZWN0IGZvciB0aGUgcGVvcGxlIHRoYXQgaGF2ZSBiZWVuIGhlcmUgYmVm
b3JlIG1lLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPk1pa2UgV2ViZXIgcmFuIGZvciAxNDQgeWFyZHMsIGluY2x1
ZGluZyBhIDQ2LXlhcmQgdG91Y2hkb3duLCBvbiAxNCBjYXJyaWVzIGZvciB0aGUgQnVja2V5ZXMu
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.