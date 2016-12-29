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No. 5 Ohio State 62, Maryland 3

Ohio State 62, Maryland 3

Published: December 29, 2016 - 08:38 PM
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Ohio State quarterback J.T. Barrett (16) celebrates after throwing a touchdown pass to running back Curtis Samuel (4) in the first half of a game, Nov. 12 against Maryland in College Park, Md. (AP Photo/Patrick Semansky)


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