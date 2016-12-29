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No. 6 Ohio State 77, Bowling Green 10

Ohio State 77, Bowling Green 10

Published: December 29, 2016 - 08:33 PM | Updated: December 30, 2016 - 08:38 AM
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Ohio State head coach Urban Meyer shouts to his team during the first half of a game against Bowling Green, Sept. 3, in Columbus. Ohio State beat Bowling Green 77-10. (AP Photo/Jay LaPrete)

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