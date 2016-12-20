Ohio State 77, Youngstown State 40: Buckeyes hammer cold-shooting Penguins

PHA+Q09MVU1CVVM6IE9oaW8gU3RhdGUgbmVlZGVkIGEgd2luIGxpa2UgdGhpcywgd2l0aCBsYXN0
IHdlZWtlbmQmIzgyMTc7cyBsb3NzIHRvIFVDTEEgaW4gdGhlIHJlYXItdmlldyBtaXJyb3IgYW5k
IHRoZSBCaWcgVGVuIHNjaGVkdWxlIGxvb21pbmcuPC9wPjxwPktlaXRhIEJhdGVzLURpb3AsIEph
ZSYjODIxNztTZWFuIFRhdGUgYW5kIEthbSBXaWxsaWFtcyBlYWNoIHNjb3JlZCAxNSBwb2ludHMg
YXMgdGhlIEJ1Y2tleWVzIHRvb2sgYWR2YW50YWdlIG9mIHBvb3Itc2hvb3RpbmcgWW91bmdzdG93
biBTdGF0ZSBpbiBhIDc3LTQwIGJsb3dvdXQgVHVlc2RheSBuaWdodC48L3A+PHA+VHJldm9yIFRo
b21wc29uIGNvbnRyaWJ1dGVkIGEgZG91YmxlLWRvdWJsZSB3aXRoIDExIHBvaW50cyBhbmQgMTUg
cmVib3VuZHMsIGFuZCBDLkouIEphY2tzb24gaGFkIGVpZ2h0IHBvaW50cyBmb3IgT2hpbyBTdGF0
ZSAoOS0zKSBpbiBhIGdhbWUgdGhhdCB3YXMgbmV2ZXIgaW4gZG91YnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
dCB3YXMgcmVhbCBmdW4gYmVpbmcgb3V0IHRoZXJlLCYjODIyMTsgV2lsbGlhbXMgc2FpZC4gPC9w
PjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIG9uZSBvZiB0aGUgYmVzdCBmZWVsaW5ncyBpbiB0aGUgd29y
bGQgd2hlbiB5b3UgZ2V0IHlvdXIgbW9qbyBiYWNrLiYjODIyMTs8L3A+PHA+WW91bmdzdG93biBT
dGF0ZSAoNi03KSBzaG90IG9ubHkgMjEgcGVyY2VudCBmcm9tIHRoZSBmbG9vciBhbmQgd2FzIGJl
YXRlbiBiYWRseSBvbiB0aGUgYm9hcmRzIGJ5IHRoZSBCdWNrZXllcywgd2hvIHNjb3JlZCA0OCBw
b2ludHMgaW4gdGhlIHBhaW50IGFuZCBzaG90IDUwIHBlcmNlbnQgb24gdGhlIG5pZ2h0LjwvcD48
cD5NYXR0IERvbmxhbiBsZWQgWW91bmdzdG93biBTdGF0ZSB3aXRoIDEwIHBvaW50cyBhbmQgc2l4
IHJlYm91bmRzLjwvcD48cD5UaGUgUGVuZ3VpbnMgd2VyZSBqdXN0IDItZm9yLTIxIGZyb20gYmVo
aW5kIHRoZSAzLXBvaW50IGxpbmUsIGFuZCBPaGlvIFN0YXRlIHdhcyA1LW9mLTE1LjwvcD48cD5P
aGlvIFN0YXRlIHJvbGxlZCBvdXQgdG8gYSAxMi0xIGxlYWQgdG8gc3RhcnQgdGhlIGdhbWUgYW5k
IGxlZCA0Mi0xNCBhdCB0aGUgaGFsZi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgd2FudGVkIHRvIHBsYXkgbGlr
ZSB0aGlzIGZvciBvbmNlLCYjODIyMTsgT2hpbyBTdGF0ZSBiYXNrZXRiYWxsIGNvYWNoIFRoYWQg
TWF0dGEgc2FpZC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.