All CATEGORIES
☰ Menu

Men’s basketball: Ohio State 78, Minnesota 72

Ohio State 78, Minnesota 72: Marc Loving, Trevor Thompson lead Buckeyes to victory

By Mitch Stacy
Associated Press

Published: January 25, 2017 - 09:41 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ohio State guard JaQuan Lyle (right) works for a loose ball against Minnesota guard Amir Coffey during the first half Wednesday in Columbus. (AP Photo/Paul Vernon)


MORE IN SPORTS

cavs26cut_00 Tony Dejak - AP
Kings 116, Cavaliers 112: Cavs struggle from free-throw line, blow 10-point lead in fourth quarter of another frustrating loss

CLEVELAND: LeBron James put the franchise and everyone in it on notice Monday night. This wasn’t the response anyone expected.

browns26cut_01
Browns coach Hue Jackson discusses draft debate about quarterback or defense at No. 1 overall, doesn’t rule out trading top pick
cnotes26cut
Unhappy with LeBron’s comments, Cavs GM David Griffin clears the air with star player
bnotes26cut
Browns notebook: Hue Jackson on Terrelle Pryor’s contract situation: ‘We’re working hard with all of our free agents’
Australian Open: It will be an all-Williams women’s final; Roger Federer reaches men’s final - 11:32 AM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next